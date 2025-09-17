Ціни на житло продовжують зростати: у яких регіонах українці активніше орендують квартири (інфографіка)

Наразі український ринок нерухомості показує поступове зростання цін і активності покупців.

Найдорожчим залишається Київ, де середня вартість квадратного метра в новобудовах сягнула $1401/м², тоді як у регіонах прифронтових, таких як Сумська та Запорізька області, ціни залишаються нижчими. Про йдеться в матеріалі видання "Мінфін".

На первинному ринку пропозиція новобудов у серпні залишалася стабільною: працювало 83% відділів продажів, а введено в експлуатацію десять нових будинків у різних областях, включно з Київською, Львівською та Хмельницькою. Попит на житло зростав по всій країні, найбільше в Сумській області, де зацікавленість покупців зросла на 62%, хоча загальна активність залишалася низькою через близькість до бойових дій. Найбільше користувачі шукають квартири в Київській і Львівській областях.

Ціни на нерухомість у новобудові

На вторинному ринку спостерігалося поступове зростання як попиту, так і цін. Найбільше пропозицій на продаж з'явилося в Закарпатській і Черкаській областях, водночас оголошень поменшало на Волині та в Києві. У столиці середня вартість однокімнатної квартири досягла $95,2 тис., що на 12% більше, ніж рік тому. Найдорожчий район — Печерський, де за одну кімнату просять у середньому $141 тис., найдоступніший — Деснянський, із середньою ціною $54 тис.

Ціни на вторинне житло

Ринок оренди традиційно активізувався наприкінці літа. У Києві середня вартість оренди однокімнатної квартири піднялася до 19 тис. грн, а в Печерському районі — до 25,2 тис. грн. Найнижчі ціни зафіксовано в Деснянському районі — 12,7 тис. грн. Зростання цін спостерігалося і в інших регіонах, особливо в Кіровоградській, Івано-Франківській, Полтавській та Чернігівській областях.

Інтерес до оренди наприкінці літа збільшився в більшості регіонів, зокрема, у Волинській та Львівській областях. Винятком стало Закарпаття, де попит трохи знизився. Співвідношення кількості оголошень і відгуків показує різке регіональне розмаїття: у Києві воно становило 1:10, а в Миколаївській і Чернівецькій областях — понад 1:70.

