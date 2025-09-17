Пенсия для детей погибших военнослужащих: кому и сколько будут выплачивать

В Украине дети погибших или умерших военнослужащих имеют право на пенсию при потере кормильца.

Пенсия назначается не только нетрудоспособным членам семьи, находившимся на содержании погибшего, но всем детям независимо от их материального обеспечения. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Право на пенсию сохраняют дети старше 18 лет, если они учатся по дневной форме, до окончания учебного заведения, но не дольше 23 лет. Сироты могут получать выплаты до 23 лет вне зависимости от учебы, а лица с инвалидностью – независимо от возраста, если инвалидность установлена ​​до 18 лет.

Размер пенсии зависит от причин смерти кормильца. Если он погиб во время исполнения военных обязанностей, один ребенок получает 70% его денежного довольствия, двое и более детей – по 50% на каждого. В случае смерти не связанной со службой, пенсия составляет 30% денежного довольствия на каждого ребенка.

Помимо основной выплаты члены семей погибших военных имеют право на повышение в размере 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Если общая сумма пенсии со всеми надбавками меньше 7800 грн, предусмотрена адресная доплата до этого уровня.

Для семей, где пенсия предназначена для двоих и более детей, адресная помощь гарантирует, что выплаты на каждого ребенка составят не менее 6 100 грн. Таким образом, государство поддерживает семьи погибших и умерших защитников, обеспечивая им минимальный уровень социальной защиты.

Напомним, участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту по достижении 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, при условии наличия стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Также сообщалось, что в 2025 году участники боевых действий смогут получить ряд льгот, в частности скидки на коммунальные и жилищные услуги.