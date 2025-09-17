Пенсія для дітей загиблих військовослужбовців: кому і скільки виплачуватимуть

В Україні діти загиблих або померлих військовослужбовців мають право на пенсію у разі втрати годувальника.

Related video

Пенсія призначається не тільки непрацездатним членам сім'ї, які перебували на утриманні загиблого, а й усім дітям незалежно від їхнього матеріального забезпечення. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Право на пенсію зберігають діти віком від 18 років, якщо вони навчаються за денною формою, до закінчення навчального закладу, але не довше 23 років. Сироти можуть отримувати виплати до 23 років незалежно від навчання, а особи з інвалідністю — незалежно від віку, якщо інвалідність встановлено до 18 років.

Розмір пенсії залежить від причин смерті годувальника. Якщо він загинув під час виконання військових обов'язків, одна дитина отримує 70% його грошового забезпечення, двоє і більше дітей — по 50% на кожного. У разі смерті, не пов'язаної зі службою, пенсія становить 30% грошового забезпечення на кожну дитину.

Крім основної виплати члени сімей загиблих військових мають право на підвищення в розмірі 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Якщо загальна сума пенсії з усіма надбавками менша за 7800 грн, передбачена адресна доплата до цього рівня.

Для сімей, де пенсія призначена для двох і більше дітей, адресна допомога гарантує, що виплати на кожну дитину становитимуть щонайменше 6 100 грн. Таким чином, держава підтримує сім'ї загиблих і померлих захисників, забезпечуючи їм мінімальний рівень соціального захисту.

Нагадаємо, учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення 55 років для чоловіків і 50 років для жінок, за умови наявності стажу не менше ніж 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Також повідомлялося, що 2025 року учасники бойових дій зможуть отримати низку пільг, зокрема знижки на комунальні та житлові послуги.