Цены на бензин осенью удивят, ведь появилось сразу несколько рисков, которые могут подтолкнуть их вверх. Фокус выяснил, какие факторы на них будут влиять и что больше подорожает — газ, бензин или дизель.

Украинцам прогнозируют подорожание топлива осенью, ведь к традиционным факторам его стоимости (курсу евро, что влияет на акциз и стоимость логистики, а также покупки у производителя), мировой цены на нефть добавляются неожиданные изменения в санкционном режиме. В частности, введение Украиной санкций в отношении крупнейшего румынского порта Констанца, как объясняет директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, может стать существенным фактором роста цен на топливо. По оценке эксперта, именно через этот порт сейчас поступает около 25% дизельного топлива, которое импортируется в Украину.

Какие цены на АЗС: актуальная средняя стоимость топлива в Украине

По данным Консалтинговой группы А-95 и Минфина, средние цены на топливо по состоянию на 17 сентября 2025 года следующие:

Бензин

А-95+ (премиум) — 63,26 грн/л;

А-95 — 58,74 грн/л;

А-92 — 56,80 грн/л

Дизельное топливо (ДТ) — 55,89 грн/л

Автогаз — 34,34 грн/л

Осень 2025-го принесет на рынок топлива много неопределенности Фото: ТАСС

Если сравнивать цены на топливо с прошлыми периодами, то отметим, что за последние несколько дней наблюдается незначительная стабилизация цен или минимальные колебания. Например, цена на бензин А-95 может колебаться в пределах одной копейки.

А по сравнению с предыдущими годами цены существенно выросли.

В 2024 году средняя цена бензина А-95 была около 55,90 грн/л.

2023 года — 48,94 грн/л.

2022 — 31,15 грн/л.

2021 — 25,75 грн/л.

Цены на топливо отличаются в зависимости от региона и конкретной сети АЗС. Например, в крупных сетях, таких как ОККО, WOG или Shell, цены могут быть выше, чем у региональных или дисконтных заправок.

Санкции против индийского дизеля и риск распространения ограничений на поставки из румынского порта Констанца создают опасную ситуацию Фото: Иллюстративное фото

Цены под давлением: каковы риски санкций против порта Констанца

Накануне стало известно, что с 1 октября 2025 года импорт топлива из румынского порта Констанца может попасть под ограничения.

Известно, что Констанца обеспечивает 25% украинского импорта дизеля. И является одним из ключевых направлений поставок после разрушения Кременчугского НПЗ.

Быстро заместить этот объем невозможно без роста цен.

"Под юбкой индийских санкций спрятали еще одни — против крупнейшего румынского порта Констанца. То есть все грузы оттуда хотят приравнять к индийским", — отметил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

Санкции против Констанцы могут вызвать дефицит в период пикового потребления осенью-зимой 2025-2026 гг

По его словам, санкции создадут довольно значительные проблемы для украинского рынка. Прежде всего, Украина рискует поссориться с Румынией, которая является стратегическим партнером. Во-вторых, санкции против Констанцы могут вызвать дефицит в период пикового потребления осенью-зимой 2025-2026 гг. Поэтому рынок вынужден будет переориентироваться на Грецию, Италию, Турцию, что повлечет там мгновенное повышение цен.

"Итак, предлагается создать проблемы с поставками 25% горючего. Характерно, что без каких-либо понятных аргументов. Мол, они оттуда поставляют турецкое и индийское топливо. Да, поставляют, но ведь у нас до последнего это не было запрещено. Сейчас мы ввели санкции, больше не будут поставлять индийского. Ну, потому что покупать мы не будем, а соответственно не будет бизнеса", — отмечает эксперт.

Другие эксперты рынка топлива, которые еще недавно прогнозировали стабилизацию и даже небольшое снижение цен на бензин и дизель в сентябре-октябре, из-за ситуации с Констанцей изменили прогнозы, признавая, что в случае потери такого канала поставки цены будут расти не только из-за курса и нефтяных котировок, но и из-за чистого дефицита.

Экономисты соглашаются и добавляют, что исключение румынского порта Констанца приведет к резкому перераспределению рынка, более значительному спросу по другим направлениям.

"Там где спрос, там и рост цены. Итак, к традиционным факторам стоимости топлива — курсу евро, который влияет на акциз и стоимость логистики и покупки у производителя, а также мировой стоимости нефти в долларах, что влияет на отпускную цену производителя. А еще Соединенные Штаты давят на отказ Европы от российской нефти", — комментирует ситуацию финансовый аналитик Андрей Шевчишин, называя ее пока не критической, однако такой, которая может превратиться в существенную проблему.

"Ситуация может стать достаточно "напряженной", если не Румыния с портом Констанца не будут возвращены в когорту продавцов", — добавляет он.

Начало осенне-зимнего периода требует больших объемов дизеля для агросектора и транспорта

Последствия ограничений: что в первую очередь подорожает на АЗС

Учитывая мнения экспертов по теме введения санкции против Констанцы, можно предположить, что больше всего пострадает дизель. Его дефицит будет самым ощутимым, поскольку 25% поставок напрямую под угрозой.

Также следует ожидать ценовой скачок по всему рынку — даже бензин и автогаз могут подорожать на волне дизеля, а заодно возрастут и риски зимой, ведь поставки зимних марок дизеля могут сорваться.

Поэтому дефицит топлива в Украине на фоне ограничения 25% импорта из Констанцы, является вполне вероятной перспективой, и если решение не будет пересмотрено, рынок ждут скачки цен и напряжение в поставках.

Что касается прогноза цен, в таком случае, то в октябре украинцы рискуют покупать дизель по 65-70 грн/л, а за бензин А-95 отдавать до 62-65 грн/л.

"Кроме пересмотра санкционной политики, следует усилить контроль за источником происхождения ресурса. Индийский дизель оставить под санкциями, а Констанцу оставить и не портить отношения с Румынией", — отметил Шевчишин.