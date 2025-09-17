Ціни на бензин восени здивують, адже з'явилося одразу кілька ризиків, які можуть підштовхнути їх догори. Фокус з'ясував, які чинники на них впливатимуть та що більше подорожчає - газ, бензин чи дизель.

Українцям прогнозують подорожчання пального восени, адже до традиційних факторів його вартості (курсу євро, що впливає на акциз й вартість логістики, а також купівлі у виробника), світової ціни на нафту додаються несподівані зміни у санкційному режимі. Зокрема, запровадження Україною санкцій щодо найбільшого румунського порту Констанца, як пояснює директор консалтингової компанії “А-95” Сергій Куюн, може стати суттєвим чинником зростання цін на пальне. За оцінкою експерта, саме через цей порт нині надходить близько 25% дизельного пального, яке імпортується в Україну.

Які ціни на АЗС: актуальна середня вартість пального в Україні

За даними Консалтингової групи А-95 та Мінфіну, середні ціни на пальне станом на 17 вересня 2025 такі:

Бензин

А-95+ (преміум) - 63,26 грн/л;

А-95 - 58,74 грн/л;

А-92 - 56,80 грн/л

Дизельне паливо (ДП) - 55,89 грн/л

Автогаз - 34,34 грн/л

Осінь 2025-го принесе на ринок пального багато невизначеності

Якщо порівнювати ціни на пальне із минулими періодами, то зазначимо, що за останні кілька днів спостерігається незначна стабілізація цін або мінімальні коливання. Наприклад, ціна на бензин А-95 може коливатися в межах однієї копійки.

А у порівнянні з попередніми роками ціни суттєво зросли.

2024 року середня ціна бензину А-95 була близько 55,90 грн/л.

2023 року - 48,94 грн/л.

2022 - 31,15 грн/л.

2021 - 25,75 грн/л.

Ціни на пальне відрізняються залежно від регіону та конкретної мережі АЗС. Наприклад, у великих мережах, таких як ОККО, WOG або Shell, ціни можуть бути вищими, ніж у регіональних або дисконтних заправок.

Санкції проти індійського дизелю та ризик поширення обмежень на постачання з румунського порту Констанца створюють небезпечну ситуацію

Ціни під тиском: якими є ризики санкцій проти порту Констанца

Напередодні стало відомо, що від 1 жовтня 2025 року імпорт пального з румунського порту Констанца може потрапити під обмеження.

Відомо, що Констанца забезпечує 25% українського імпорту дизелю. І є одним з ключових напрямків постачання після руйнування Кременчуцького НПЗ.

Швидко замістити цей обсяг неможливо без зростання цін.

“Під спідницею індійських санкцій сховали ще одні – проти найбільшого румунського порту Констанца. Тобто всі вантажі звідти хочуть прирівняти до індійських”, - зазначив директор консалтингової компанії “А-95” Сергій Куюн.

Санкції проти Констанци можуть спричинити дефіцит у період пікового споживання восени-взимку 2025-2026 рр

За його словами, санкції створять досить значні проблеми для українського ринку. Передусім, Україна ризикує посваритися з Румунією, яка є стратегічним партнером. По-друге, санкції проти Констанци можуть спричинити дефіцит у період пікового споживання восени-взимку 2025-2026 рр. Тож ринок змушений буде переорієнтовуватися на Грецію, Італію, Туреччину, що спричинить там миттєве підвищення цін.

“Отже, пропонується створити проблеми з постачанням 25% пального. Характерно, що без будь-яких зрозумілих аргументів. Мовляв, вони звідти постачають турецьке й індійське пальне. Так, постачають, але ж у нас до останнього це не було заборонено. Зараз ми запровадили санкції, більше не будуть постачати індійського. Ну, бо купувати ми не будемо, а відповідно не буде бізнесу”, - зазначає експерт.

Інші експерти ринку пального , які ще нещодавно прогнозували стабілізацію і навіть невелике зниження цін на бензин та дизель у вересні-жовтні, через ситуацію із Констанцею змінили прогнози, визнаючи, що у випадку втрати такого каналу постачання ціни зростатимуть не лише через курс і нафтові котирування, а й через чистий дефіцит.

Економісти погоджуються і додають, що виключення румунського порту Констанца призведе до різкого перерозподілу ринку, більш значного попиту за іншими напрямками.

“Там де попит, там й зростання ціни. Отже, до традиційних факторів вартості палива - курсу євро, який впливає на акциз й вартість логістики й купівлі у виробника, а також світової вартості нафти в доларах, що впливає на відпускну ціну виробника. А ще Сполучені Штати тиснуть на відмову Європи від російської нафти”, - коментує ситуацію фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, називаючи її поки не критичною, проте такою яка може перетворитися на суттєву проблему.

“Ситуація може стати досить “напряжною”, якщо не Румунія з портом Констанца не будуть повернуті в когорту продавців”, - додає він.

Початок осінньо-зимового періоду вимагає великих обсягів дизелю для агросектору та транспорту

Наслідки обмежень: що найперше подорожчає на АЗС

Зважаючи на думки експертів щодо теми запровадження санкції проти Констанци, можна припустити, що найбільше постраждає дизель. Його дефіцит буде найвідчутніші, оскільки 25% постачань напряму під загрозою.

Також слід очікувати ціновий стрибок по всьому ринку - навіть бензин і автогаз можуть подорожчати на хвилі дизеля.А заразом зростуть і ризики взимку, адже постачання зимових марок дизелю можуть зірватися.

Тож дефіцит пального в Україні на тлі обмеження 25% імпорту з Констанци, є цілком ймовірною перспективою.І якщо рішення не буде переглянуте, ринок чекають стрибки цін і напруга в постачанні.

Щодо прогнозу цін, у такому випадку, то у жовтні українці ризикують купувати дизель по 65-70 грн/л, а за бензин А-95 віддавати до 62–65 грн/л.

“Окрім перегляду санкційної політики, слід посилити контроль за джерелом походження ресурсу. Індійський дизель залишити под санкціями, а Констанцу залишити й не псувати відносини з Румунією”, - зазначив Шевчишин.