Пальне восени: як зміняться ціни та що більше здорожчає - газ, бензин чи дизель
Ціни на бензин восени здивують, адже з'явилося одразу кілька ризиків, які можуть підштовхнути їх догори. Фокус з'ясував, які чинники на них впливатимуть та що більше подорожчає - газ, бензин чи дизель.
Українцям прогнозують подорожчання пального восени, адже до традиційних факторів його вартості (курсу євро, що впливає на акциз й вартість логістики, а також купівлі у виробника), світової ціни на нафту додаються несподівані зміни у санкційному режимі. Зокрема, запровадження Україною санкцій щодо найбільшого румунського порту Констанца, як пояснює директор консалтингової компанії “А-95” Сергій Куюн, може стати суттєвим чинником зростання цін на пальне. За оцінкою експерта, саме через цей порт нині надходить близько 25% дизельного пального, яке імпортується в Україну.
Які ціни на АЗС: актуальна середня вартість пального в Україні
За даними Консалтингової групи А-95 та Мінфіну, середні ціни на пальне станом на 17 вересня 2025 такі:
Бензин
- А-95+ (преміум) - 63,26 грн/л;
- А-95 - 58,74 грн/л;
- А-92 - 56,80 грн/л
Дизельне паливо (ДП) - 55,89 грн/л
Автогаз - 34,34 грн/л
Якщо порівнювати ціни на пальне із минулими періодами, то зазначимо, що за останні кілька днів спостерігається незначна стабілізація цін або мінімальні коливання. Наприклад, ціна на бензин А-95 може коливатися в межах однієї копійки.
А у порівнянні з попередніми роками ціни суттєво зросли.
- 2024 року середня ціна бензину А-95 була близько 55,90 грн/л.
- 2023 року - 48,94 грн/л.
- 2022 - 31,15 грн/л.
- 2021 - 25,75 грн/л.
Ціни на пальне відрізняються залежно від регіону та конкретної мережі АЗС. Наприклад, у великих мережах, таких як ОККО, WOG або Shell, ціни можуть бути вищими, ніж у регіональних або дисконтних заправок.
Ціни під тиском: якими є ризики санкцій проти порту Констанца
Напередодні стало відомо, що від 1 жовтня 2025 року імпорт пального з румунського порту Констанца може потрапити під обмеження.
Відомо, що Констанца забезпечує 25% українського імпорту дизелю. І є одним з ключових напрямків постачання після руйнування Кременчуцького НПЗ.
Швидко замістити цей обсяг неможливо без зростання цін.
“Під спідницею індійських санкцій сховали ще одні – проти найбільшого румунського порту Констанца. Тобто всі вантажі звідти хочуть прирівняти до індійських”, - зазначив директор консалтингової компанії “А-95” Сергій Куюн.
Санкції проти Констанци можуть спричинити дефіцит у період пікового споживання восени-взимку 2025-2026 рр
За його словами, санкції створять досить значні проблеми для українського ринку. Передусім, Україна ризикує посваритися з Румунією, яка є стратегічним партнером. По-друге, санкції проти Констанци можуть спричинити дефіцит у період пікового споживання восени-взимку 2025-2026 рр. Тож ринок змушений буде переорієнтовуватися на Грецію, Італію, Туреччину, що спричинить там миттєве підвищення цін.
“Отже, пропонується створити проблеми з постачанням 25% пального. Характерно, що без будь-яких зрозумілих аргументів. Мовляв, вони звідти постачають турецьке й індійське пальне. Так, постачають, але ж у нас до останнього це не було заборонено. Зараз ми запровадили санкції, більше не будуть постачати індійського. Ну, бо купувати ми не будемо, а відповідно не буде бізнесу”, - зазначає експерт.
Інші експерти ринку пального , які ще нещодавно прогнозували стабілізацію і навіть невелике зниження цін на бензин та дизель у вересні-жовтні, через ситуацію із Констанцею змінили прогнози, визнаючи, що у випадку втрати такого каналу постачання ціни зростатимуть не лише через курс і нафтові котирування, а й через чистий дефіцит.Важливо
Економісти погоджуються і додають, що виключення румунського порту Констанца призведе до різкого перерозподілу ринку, більш значного попиту за іншими напрямками.
“Там де попит, там й зростання ціни. Отже, до традиційних факторів вартості палива - курсу євро, який впливає на акциз й вартість логістики й купівлі у виробника, а також світової вартості нафти в доларах, що впливає на відпускну ціну виробника. А ще Сполучені Штати тиснуть на відмову Європи від російської нафти”, - коментує ситуацію фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, називаючи її поки не критичною, проте такою яка може перетворитися на суттєву проблему.
“Ситуація може стати досить “напряжною”, якщо не Румунія з портом Констанца не будуть повернуті в когорту продавців”, - додає він.
Наслідки обмежень: що найперше подорожчає на АЗС
Зважаючи на думки експертів щодо теми запровадження санкції проти Констанци, можна припустити, що найбільше постраждає дизель. Його дефіцит буде найвідчутніші, оскільки 25% постачань напряму під загрозою.
Також слід очікувати ціновий стрибок по всьому ринку - навіть бензин і автогаз можуть подорожчати на хвилі дизеля.А заразом зростуть і ризики взимку, адже постачання зимових марок дизелю можуть зірватися.Важливо
Тож дефіцит пального в Україні на тлі обмеження 25% імпорту з Констанци, є цілком ймовірною перспективою.І якщо рішення не буде переглянуте, ринок чекають стрибки цін і напруга в постачанні.
Щодо прогнозу цін, у такому випадку, то у жовтні українці ризикують купувати дизель по 65-70 грн/л, а за бензин А-95 віддавати до 62–65 грн/л.
“Окрім перегляду санкційної політики, слід посилити контроль за джерелом походження ресурсу. Індійський дизель залишити под санкціями, а Констанцу залишити й не псувати відносини з Румунією”, - зазначив Шевчишин.