Налог на сладкие напитки: сколько будет стоить Coca-Сola после подорожания

В украинском бюджете на 2026 год планируется ввести акциз на сладкие напитки, который, по расчетам правительства, принесет около 8,5 млрд гривен ежегодно.

Налоги на сладкую воду — мировая практика: более 100 стран мира используют подобные меры для пополнения бюджета и стимулирования здорового образа жизни граждан. Об этом сообщают эксперты Центра экономической стратегии.

Особенностью украинского подхода станет обложение акцизом не только напитков с сахаром, но и продукции с сахарозаменителями. В мировой практике заменители облагаются налогом реже, поэтому это положение уже вызвало дискуссии среди экспертов и общественности.

Идея налогообложения сладкой воды не нова: первые законопроекты обсуждались еще в 2023 году, а упоминания о возможном акцизе появлялись в Бюджетной декларации и Нацстратегии доходов, но тогда речь шла о более поздних сроках. В ЦЭС считают, что ускорение введения налога связано с необходимостью поиска дополнительных средств для финансирования Сил обороны.

Ставка акциза, которая сейчас прописана в законопроекте, составит 0,1 евро за литр — примерно 5 гривен. Это означает, что двухлитровая бутылка Coca-Сola может подорожать на 12 гривен: если сегодня средняя цена такой бутылки составляет 57 гривен, после введения налога она может достигнуть 69 гривен.

Для вступления акциза в силу законопроект должен пройти голосование в Верховной Раде и быть подписан президентом. Если все процедуры будут пройдены оперативно, налог может начать действовать с 1 января 2026 года.

