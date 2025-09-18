Податок на солодкі напої: скільки коштуватиме Coca-Cola після подорожчання

В українському бюджеті на 2026 рік планується запровадити акциз на солодкі напої, який, за розрахунками уряду, принесе близько 8,5 млрд гривень щорічно.

Податки на солодку воду — світова практика: понад 100 країн світу використовують подібні заходи для поповнення бюджету і стимулювання здорового способу життя громадян. Про це повідомляють експерти Центру економічної стратегії.

Особливістю українського підходу стане обкладення акцизом не тільки напоїв із цукром, а й продукції з цукрозамінниками. У світовій практиці замінники оподатковуються рідше, тому це положення вже викликало дискусії серед експертів і громадськості.

Ідея оподаткування солодкої води не нова: перші законопроєкти обговорювали ще 2023 року, а згадки про можливий акциз з'являлися в Бюджетній декларації та Нацстратегії доходів, але тоді йшлося про більш пізні терміни. У ЦЕС вважають, що прискорення введення податку пов'язане з необхідністю пошуку додаткових коштів для фінансування Сил оборони.

Ставка акцизу, яка зараз прописана в законопроєкті, становитиме 0,1 євро за літр — приблизно 5 гривень. Це означає, що дволітрова пляшка Coca-Cola може подорожчати на 12 гривень: якщо сьогодні середня ціна такої пляшки становить 57 гривень, після введення податку вона може сягнути 69 гривень.

Для набуття акцизом чинності законопроєкт має пройти голосування у Верховній Раді та бути підписаний президентом. Якщо всі процедури буде пройдено оперативно, податок може почати діяти з 1 січня 2026 року.

Раніше Фокус повідомляв, що з середини жовтня в Україні очікується істотне підвищення цін на продукти харчування. Подорожчання охопить майже всі категорії — від овочів і м'яса до молочних продуктів і соняшникової олії. Найбільше зростання прогнозується саме для олії — близько 40%.

Також голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев зазначив, що середньорічний курс долара в Україні у 2026 році наразі оцінюють на рівні 44,7 гривні. Водночас за прогнозами Європейської Бізнес Асоціації, бізнес очікує курс приблизно на рівні 46 гривень за долар.