В Украине ожидается очередной скачок цен на подсолнечное масло. Фокус выяснил, почему и как это может повлиять на стоимость других продуктов.

Related video

Масло в Украине подорожает. Какими именно будут цены, зависит от нескольких факторов. Учитывая это Фокус составил возможные сценарии развития событий: от стабильного до весьма пессимистического.

"Если посмотреть на ту ситуацию, которая сложилась в течение последних трех месяцев, то первопричиной, которую мы можем зафиксировать, является уменьшение урожайности. Фиксируется уменьшение производства после климатических изменений, а именно засушливого лета. Оно нанесло существенный ущерб фермерам. Увеличение себестоимости, неурожаи также вызвали повышение цены на масло как на внутреннем, так и мировом рынках", — пояснил Фокусу аналитик УКАБ Максим Гопка.

По его словам, из-за засухи в Украине ситуация усложняется. В то же время с проблемами столкнулись и страны Европейского союза.

Сильная засуха, перебои с энергоснабжением, логистические проблемы, резкое подорожание инпутов повлияли на цены в Украине Фото: УНІАН

Цены не остановить: как изменилась стоимость масла за год

Для украинского потребителя цена за литр масла выросла существенно — на 30-35%: от 61-62 грн/л в августе-сентябре 2024 до 71-82 грн/л в августе-сентябре 2025.

Проследим, как менялись цены на подсолнечное масло в период 2024-2025 гг*

Період Ціна в Україні (роздріб, ціна за літр)



Серпень 2024 близько 61-62 грн/л



Липень 2025 близько 81,02 грн/л



Серпень-вересень 2025 близько 81-85 грн/л в різних регіонах





*По данным Минфина

Однако от высоких цен на масло страдает не только украинский потребитель, но и европейский. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, которая является специализированным учреждением ООН, ФАО (FAO), индекс цен на растительные масла (включая подсолнечное, пальмовое, соевое и т.д.) в течение года вырос примерно на 24%. И, как сообщает Bloomberg, цены будут расти еще.

Из-за засухи и климатических изменений на юге и востоке страны урожай семян подсолнечника снизился, следовательно, цены на масло будут расти Фото: УНИАН

Масло дорожает: какова ситуация на рынке сельскохозяйственной продукции

Как пояснил эксперт Максим Гопка, уменьшение производства масла приводит к росту цен как на внутреннем рынке, так и на мировом. Ведь из-за климатических проблем, которые наблюдаются и в странах ЕС, формируется беспокойство на мировых рынках относительно производства в 2025-2026 годах.

"Мировые рынки реагируют на это. Они растут в 2025-2026 гг. Отмечу, что Украина и ЕС вместе обеспечивают около 40% мирового производства подсолнечника, что является существенным… Если взять индекс на растительные масла, которые формирует ФАО, то он будет достигать такого высокого уровня, который последний раз фиксировался в 2022 году", — сказал Гопка.

Отметим, что такая ситуация со стоимостью масла может повлиять и на инфляцию в Украине, хотя частично ее уравновешивает рост предложения с других рынков.

В Украине ожидается очередной виток роста цен на подсолнечное масло Фото: Freepik

Дефицит или подорожание: к чему готовиться потребителям

По словам эксперта, дефицит масла в Украине маловероятен. Да, производство сократится, но не критично, поэтому это больше отразится на конечных ценах, а не на наличии продукции.

Украина и ЕС вместе обеспечивают около 40% мирового производства подсолнечника

"Я не думаю, что будет дефицит масла. Скорее всего, это отметится на конечной цене", — отметил эксперт.

Экономист Олег Пендзин добавляет, что на стоимость масла очень влияет цена на электричество, поэтому учитывая угрозу постоянных атак по энергообъектам, это также является существенным фактором подорожания продукта.

"Прессы на производстве работают на электричестве. В общем, по росту цен на продукты у меня наибольшие опасения именно по маслу", — говорит Пендзин.

Если цены на свет или стоимость генераторов растут — это сразу отражается на цене готового продукта Фото: УНІАН

Прогноз и возможные сценарии: что будет с ценами на масло

Понятно, что с приближением зимы цены на подсолнечное масло, которые уже выросли, вероятно, дальше будут расти из-за плохой урожайности и уменьшения посевных площадей в этом году, колебания стоимости электроэнергии для бизнеса, дорогой логистики, а также вследствие высокого мирового спроса. Поэтому, учитывая ценовую ситуацию, можно составить два сценария подорожания масла осенью: предсказуемый и пессимистический.

Что касается первого, то стремительного роста цен не будет. Масло будет дорожать, но постепенно, на 10-30% в год, в зависимости от региона.

Важно

Украинцев предупредили о новом скачке цен: растительное масло может подорожать минимум на 40%

А по пессимистическому сценарию, учитывая такие опасности, как перебои с энергоснабжением, логистические проблемы, российские атаки и резкое подорожание топлива, значительный скачок цен на масло возможен.

"Происходит смещение климатических зон. Те показатели урожайности, которые были типичными для регионов, где традиционно выращивалась масличные культуры, сейчас показывает совсем другие результаты. В дальнейшем, скорее всего, будет происходить пересмотр технологий, которыми пользуются с/х предприятия. Улучшается урожайность в западных и северных областях Украины по производству подсолнечника, что может в некоторой степени заменить те объемы, которые недособрали в других регионах. Поэтому о дефиците и большом общем снижении производства в этом году речь не идет. Но эти показатели будут меньше прошлогодних", — отметил Максим Гопка.