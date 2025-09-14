Украинцев предупредили о новом скачке цен: растительное масло может подорожать минимум на 40%

Член комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук заявил о росте цен на продукты, который произойдет уже в следующем месяце. Об этом предупреждает также заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

С 15 октября ожидается рост цен, особенно на подсолнечное масло, которое вырастет минимум на 40%, рассказал Новости.Live народный депутат Дмитрий Соломчук.

Кроме масла, из-за отсутствия хранилищ подорожают овощи, а мясо и молоко увеличатся в цене из-за роста цен на корм, электроэнергию и нехватки квалифицированной рабочей силы.

В то же время цена на картофель, если не будет проблем с хранением, по прогнозу избранника, должна остаться стабильной.

В свою очередь заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал Telegram-каналу "Труха", что сейчас некоторые виды продукции продолжают расти.

"Хлеб, собственно, подтягивается по цене не за счет только цен на зерновые и урожайность", — отметил эксперт, пояснив, что в этом сезоне в Украине уже собрали пшеницы более 22 миллионов тонн при потребности не более 6-7 миллионов.

Впрочем, непосредственно на цену влияют ряд других факторов, среди которых ситуация с безопасностью, продовольственная инфляция, которая на сегодняшний день составляет более 22%. Также свои проценты добавляют логистика, топливо, курс валют, определенный уровень заработных плат.

Электроэнергия и газ тоже играют важную роль в формировании цены, поэтому сейчас цена пшеницы в стоимости хлеба составляет не более 20-25%, — заявил Денис Марчук.

Кроме того, украинские фермеры вышли из сезона "большого молока" и во время осенне-зимнего периода холодов традиционно уменьшается количество надоев, а затратная часть на получение ферм растет, что формирует дополнительные обременения для бизнеса.

Также многое будет зависеть в формировании цен от ситуации в электроэнергетике. Если предприятиям пищевой промышленности придется использовать дополнительные генераторы, которые, как правило очень мощные, то затраты сразу вырастут в разы и это повлечет рост цен на мясные изделия, курятину, яйца.

"Но пока по состоянию на сейчас нет предпосылок для резкого роста", — отметил Денис Марчук.

