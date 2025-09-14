Українців попередили про новий стрибок цін: олія може подорожчати мінімум на 40%

Член комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук заявив про зростання цін на харчі, яке відбудеться вже наступного місяця. Про це попереджає також заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

З 15 жовтня очікується зростання цін, особливо на соняшникову олію, яка зросте мінімум на 40%, розповів Новини.Live народний депутат Дмитро Соломчук.

Окрім олії, через відсутність сховищ подорожчають овочі, а м'ясо та молоко збільшаться в ціні через зростання цін на корм, електроенергію та брак кваліфікованої робочої сили.

Водночас ціна на картоплю, якщо не буде проблем зі зберіганням, за прогнозом обранця, має залишитися стабільною.

Своєю чергою заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів Telegram-каналу "Труха", що наразі деякі види продукції продовжують зростати.

"Хліб, власне, підтягується по ціні не за рахунок лише цін на зернові і урожайність", — зазначив експерт, пояснивши, що в цьому сезоні в Україні вже зібрали пшениці понад 22 мільйонів тонн при потребі не більше 6-7 мільйонів.

Утім, безпосередньо на ціну впливають низка інших факторів, серед яких безпекова ситуація, продовольча інфляція, яка на сьогоднішній день складає більше 22%. Також свої відсотки додають логістика, паливо, курс валют, певний рівень заробітних плат.

Електроенергія та газ теж відіграють важливу роль у формування ціни, тому наразі ціна пшениці у вартості хліба складає не більше 20-25%, — заявив Денис Марчук.

Окрім того, українські фермери вийшли з сезону "великого молока" й під час осінньо-зимового періоду холодів традиційно зменшується кількість надоїв, а витратна частина на отримання ферм зростає, що формує додаткові обтяження для бізнесу.

Також багато чого залежатиме в формуванні цін від ситуації в електроенергетиці. Якщо підприємствам харчової промисловості доведеться використовувати додаткові генератори, які, як правило дуже потужні, то витрати одразу зростуть у рази й це потягне зростання цін на м'ясні вироби, курятину, яйця.

"Але поки станом на зараз немає передумов для різкого зростання", — зазначив Денис Марчук.

Раніше Фокус писав, що в Україні різко впали ціни на білокачанну капусту. Так, лише за тиждень вартість популярного овоча знизилася майже на 20%.

Нагадаємо, що блогер порівняв ціни в супермаркетах Австралії та України. На П'ятому континенті за все доведеться віддати 1254 грн, а в Україні — 1172 грн. Різниця у 82 грн або 2 американські долари.