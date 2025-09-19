В Україні очікується черговий стрибок цін на соняшникову олію. Фокус з'ясував, чому і як це може вплинути на вартість інших продуктів.

Олія в Україні подорожчає. Якими саме будуть ціни, залежить від декількох факторів. З огляду на це Фокус склав можливі сценарії розвитку подій: від стабільного до вельми песимістичного.

"Якщо подивитися на ту ситуацію, яка склалася впродовж останніх трьох місяців, то першопричиною, яку ми можемо зафіксувати, є зменшення врожайності. Фіксується зменшення виробництва після кліматичних змін, а саме посушливого літа. Воно завдало суттєвих збитків фермерам. Збільшення собівартості, неврожаї також спричинили підвищення ціни на олію як на внутрішньому, так і світовому ринках", — пояснив Фокусу аналітик УКАБ Максим Гопка.

За його словами, через посуху в України ситуація ускладнюється. Водночас із проблемами стикнулися і країни Європейського союзу.

Сильна посуха, перебої з енергопостачанням, логістичні проблеми, різке подорожчання інпутів вплинули на ціни в Україні Фото: УНІАН

Ціни не спинити: як змінилася вартість олії за рік

Для українського споживача ціна за літр олії зросла суттєво — на 30-35%: від 61-62 грн/л у серпні-вересні 2024 до 71-82 грн/л у серпні-вересні 2025.

Прослідкуємо, як змінювалися ціни на соняшникову олію в період 2024-2025 рр*

Період Ціна в Україні (роздріб, ціна за літр)



Серпень 2024 близько 61-62 грн/л



Липень 2025 близько 81,02 грн/л



Серпень-вересень 2025 близько 81-85 грн/л в різних регіонах





*За даними Мінфіну

Проте від високих цін на олію потерпає не лише український споживач, але й європейський. За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй, яка є спеціалізованою установою ООН, ФАО (FAO), індекс цін на рослинні олії (включно з соняшниковою, пальмовою, соєвою тощо) впродовж року зріс приблизно на 24%. І, як повідомляє Bloomberg, ціни будуть зростати ще.

Через посуху та кліматичні зміни на півдні й сході країни врожай насіння соняшника знизився, отже ціни на олію зростатимуть Фото: УНІАН

Олія дорожчає: яка ситуація на ринку сільськогосподарської продукції

Як пояснив експерт Максим Гопка, зменшення виробництва олії призводить до зростання цін як на внутрішньому ринку, так і на світовому. Адже через кліматичні проблеми, що спостерігаються і в країнах ЄС, формується занепокоєння на світових ринках щодо виробництва у 2025-2026 роках.

"Світові ринки реагують на це. Вони зростають в 2025-2026 рр. Зазначу, що Україна та ЄС разом забезпечують близько 40% світового виробництва соняшнику, що є суттєвим… Якщо взяти індекс на рослинні олії, які формує ФАО, то він буде досягати такого високого рівня, що останнього разу фіксувався у 2022 році", — сказав Гопка.

Зазначимо, що така ситуація з вартістю олії може вплинути і на інфляцію в Україні, хоча частково її врівноважує зростання пропозиції з інших ринків.

В Україні очікується черговий виток зростання цін на соняшникову олію Фото: Freepik

Дефіцит чи здорожчання: до чого готуватися споживачам

За словами експерта, дефіцит олії в Україні малоймовірний. Так, виробництво скоротиться, але не критично, тож це більше відіб’ється на кінцевих цінах, а не на наявності продукції.

Україна та ЄС разом забезпечують близько 40% світового виробництва соняшнику

"Я не думаю, що буде дефіцит олії. Скоріше за все, це відзначиться на кінцевій ціні", — зазначив експерт.

Економіст Олег Пендзин додає, що на вартість олії дуже впливає ціна на електрику, тож з огляду на загрозу постійних атак по енергообєктах, це є також суттєвим фактором здорожчання продукту.

"Преси на виробництві працюють на електриці. Загалом, по зростанню цін на продукти у мене найбільші побоювання саме щодо олії", — каже Пендзин.

Якщо ціни на світло або вартість генераторів зростають — це відразу відбивається на ціні готового продукту Фото: УНІАН

Прогноз і можливі сценарії: що буде з цінами на олію

Зрозуміло, що з наближенням зими ціни на соняшникову олію, які вже зросли, ймовірно, далі зростатимуть через погану врожайність та зменшення посівних площ цього року, коливання вартості електроенергії для бізнесу, дорогу логістику, а також внаслідок високого світового попиту. Тому, з огляду на цінову ситуацію, можна скласти два сценарії здорожчання олії восени: передбачуваний та песимістичний.

Щодо першого, то стрімкого зростання цін не буде. Олія дорожчатиме, але поступово, на 10-30% за рік, залежно від регіону.

А за песимістичним сценарієм, враховуючи такі небезпеки, як перебої з енергопостачанням, логістичні проблеми, російські атаки та різке подорожчання пального, значний стрибок цін на олію можливий.

"Відбувається зсув кліматичних зон. Ті показники врожайності, які були типовими для регіонів, де традиційно вирощувалася олійні культури, зараз показує зовсім інші результати. Надалі, скоріше за все, буде відбуватися перегляд технологій, якими користуються с/г підприємства. Покращується урожайність у західних та північних областях України з виробництва соняшника, що може в деякій мірі замінити ті обсяги, які недозбирали в інших регіонах. Тому про дефіцит і велике загальне зниження виробництва цього року не йдеться. Але ці показники будуть менші за минулорічні", — зауважив Максим Гопка.