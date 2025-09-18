Сколько надо зарабатывать в 2025 году: эксперт назвал доход для комфортной жизни пары в Украине

Финансовый консультант подсчитал, какой доход позволит двум взрослым украинцам жить комфортно в 2025 году. По его оценке, семья из двух человек нуждается примерно в 70-80 тысячах гривен в месяц, а семья с ребенком — 90-110 тысячах.

Related video

Финансовый консультант Иван Осипенко рассказал изданию Новини.LIVE, что комфортная жизнь для пары в Украине в 2025 году определяется не только покрытием базовых потребностей, но и возможностью откладывать средства на путешествия, образование, накопления и другие дополнительные расходы.

Что входит в базовый расход пары

По словам эксперта, основной перечень потребностей у большинства семей одинаковый:

образование;

медицина;

транспорт;

продукты питания;

быт и досуг;

жилье и коммунальные услуги.

При этом проживание в большом городе обходится примерно на 30% дороже, чем в небольшом населенном пункте.

Оптимальный доход для двух взрослых

Осипенко отметил, что супругам удобнее иметь общий бюджет, ведь расходы на жилье и коммунальные услуги делятся.

"Комфортный уровень дохода для семьи, состоящей из двух взрослых людей, составляет примерно 70-80 тысяч гривен", — отметил консультант.

Этой суммы хватает на:

покрытие ежемесячных расходов;

накопления на крупные покупки (ремонт, техника);

формирование финансовой "подушки";

жизнь без жестких ограничений.

Как меняется бюджет с появлением ребенка

С рождением ребенка добавляются расходы на питание, одежду, медицинские услуги, образование и досуг.

По словам эксперта, комфортный доход для семьи с ребенком должен составлять 90-110 тысяч гривен в месяц. Этого достаточно для качественного образования, кружков, путешествий и накоплений.

Приблизительный бюджет на месяц

Для пары (70-80 тыс. грн):

жилье (аренда/кредит) — 25 000-30 000 грн;

питание — 12 000-15 000 грн;

коммунальные и интернет — 5 000-7 000 грн;

транспорт — 4 000-6 000 грн;

медицина — 3 000-5 000 грн;

досуг, одежда, быт — 4 000-6 000 грн;

накопления — 10 000-12 000 грн.

Для семьи с ребенком (90-110 тыс. грн):

жилье — 30 000 грн;

питание — 18 000-22 000 грн;

детский сад/образование/кружки — 12 000-15 000 грн;

коммунальные и интернет — 6 000-8 000 грн;

транспорт — 5 000-7 000 грн;

медицина — 5 000-8 000 грн;

накопления — 12 000-20 000 грн.

Как определить собственный комфортный уровень

Фиксируйте расходы в течение 1-2 месяцев. Делите их на категории (жилье, еда, транспорт, медицина и т.д.).

Определяйте личные приоритеты: путешествия, образование, здоровье.

Добавляйте 10-20% доходного резерва на непредвиденные случаи.

Советы для достижения финансовой стабильности

Оптимизируйте расходы: анализируйте подписки, тарифы, покупки.

Работайте над увеличением доходов: фриланс, вторая работа, повышение квалификации.

Инвестируйте в собственные и детские навыки.

Создавайте "подушку безопасности" (откладывать не менее 10% дохода).

Планируйте крупные покупки заранее.

Напомним, Фокус сообщал о росте зарплат, бесплатной медицине, как приоритетах государственного бюджета-2026.

Фокус также писал, сколько нужно получать в 2026 году, чтобы избежать мобилизации.