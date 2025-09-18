Сколько надо зарабатывать в 2025 году: эксперт назвал доход для комфортной жизни пары в Украине
Финансовый консультант подсчитал, какой доход позволит двум взрослым украинцам жить комфортно в 2025 году. По его оценке, семья из двух человек нуждается примерно в 70-80 тысячах гривен в месяц, а семья с ребенком — 90-110 тысячах.
Финансовый консультант Иван Осипенко рассказал изданию Новини.LIVE, что комфортная жизнь для пары в Украине в 2025 году определяется не только покрытием базовых потребностей, но и возможностью откладывать средства на путешествия, образование, накопления и другие дополнительные расходы.
Что входит в базовый расход пары
По словам эксперта, основной перечень потребностей у большинства семей одинаковый:
- образование;
- медицина;
- транспорт;
- продукты питания;
- быт и досуг;
- жилье и коммунальные услуги.
При этом проживание в большом городе обходится примерно на 30% дороже, чем в небольшом населенном пункте.
Оптимальный доход для двух взрослых
Осипенко отметил, что супругам удобнее иметь общий бюджет, ведь расходы на жилье и коммунальные услуги делятся.
"Комфортный уровень дохода для семьи, состоящей из двух взрослых людей, составляет примерно 70-80 тысяч гривен", — отметил консультант.
Этой суммы хватает на:
- покрытие ежемесячных расходов;
- накопления на крупные покупки (ремонт, техника);
- формирование финансовой "подушки";
- жизнь без жестких ограничений.
Как меняется бюджет с появлением ребенка
С рождением ребенка добавляются расходы на питание, одежду, медицинские услуги, образование и досуг.
По словам эксперта, комфортный доход для семьи с ребенком должен составлять 90-110 тысяч гривен в месяц. Этого достаточно для качественного образования, кружков, путешествий и накоплений.
Приблизительный бюджет на месяц
Для пары (70-80 тыс. грн):
- жилье (аренда/кредит) — 25 000-30 000 грн;
- питание — 12 000-15 000 грн;
- коммунальные и интернет — 5 000-7 000 грн;
- транспорт — 4 000-6 000 грн;
- медицина — 3 000-5 000 грн;
- досуг, одежда, быт — 4 000-6 000 грн;
- накопления — 10 000-12 000 грн.
Для семьи с ребенком (90-110 тыс. грн):
- жилье — 30 000 грн;
- питание — 18 000-22 000 грн;
- детский сад/образование/кружки — 12 000-15 000 грн;
- коммунальные и интернет — 6 000-8 000 грн;
- транспорт — 5 000-7 000 грн;
- медицина — 5 000-8 000 грн;
- накопления — 12 000-20 000 грн.
Как определить собственный комфортный уровень
Фиксируйте расходы в течение 1-2 месяцев. Делите их на категории (жилье, еда, транспорт, медицина и т.д.).
Определяйте личные приоритеты: путешествия, образование, здоровье.
Добавляйте 10-20% доходного резерва на непредвиденные случаи.
Советы для достижения финансовой стабильности
Оптимизируйте расходы: анализируйте подписки, тарифы, покупки.
Работайте над увеличением доходов: фриланс, вторая работа, повышение квалификации.
Инвестируйте в собственные и детские навыки.
Создавайте "подушку безопасности" (откладывать не менее 10% дохода).
Планируйте крупные покупки заранее.
