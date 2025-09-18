Скільки треба заробляти у 2025 році: експерт назвав дохід для комфортного життя пари в Україні

Фінансовий консультант підрахував, який дохід дозволить двом дорослим українцям жити комфортно у 2025 році. За його оцінкою, сім’я з двох людей потребує приблизно 70–80 тисяч гривень на місяць, а родина з дитиною — 90–110 тисяч.

Фінансовий консультант Іван Осипенко розповів виданню Новини.LIVE, що комфортне життя для пари в Україні у 2025 році визначається не лише покриттям базових потреб, а й можливістю відкладати кошти на подорожі, освіту, накопичення та інші додаткові витрати.

Що входить у базові витрати пари

За словами експерта, основний перелік потреб у більшості сімей однаковий:

освіта;

медицина;

транспорт;

харчові продукти;

побут і дозвілля;

житло та комунальні послуги.

Водночас проживання у великому місті обходиться приблизно на 30% дорожче, ніж у невеликому населеному пункті.

Оптимальний дохід для двох дорослих

Осипенко наголосив, що подружжю зручніше мати спільний бюджет, адже витрати на житло та комунальні послуги діляться.

"Комфортний рівень доходу для сім'ї, що складається з двох дорослих людей, складає приблизно 70–80 тисяч гривень", – зазначив консультант.

Цієї суми вистачає на:

покриття щомісячних витрат;

накопичення на великі покупки (ремонт, техніка);

формування фінансової "подушки";

життя без жорстких обмежень.

Як змінюється бюджет із появою дитини

З народженням дитини додаються витрати на харчування, одяг, медичні послуги, освіту та дозвілля.

За словами експерта, комфортний дохід для родини з дитиною має становити 90–110 тисяч гривень на місяць. Цього достатньо для якісної освіти, гуртків, подорожей і накопичень.

Приблизний бюджет на місяць

Для пари (70–80 тис. грн):

житло (оренда/кредит) — 25 000–30 000 грн;

харчування — 12 000–15 000 грн;

комунальні та інтернет — 5 000–7 000 грн;

транспорт — 4 000–6 000 грн;

медицина — 3 000–5 000 грн;

дозвілля, одяг, побут — 4 000–6 000 грн;

накопичення — 10 000–12 000 грн.

Для сім’ї з дитиною (90–110 тис. грн):

житло — 30 000 грн;

харчування — 18 000–22 000 грн;

дитячий садок/освіта/гуртки — 12 000–15 000 грн;

комунальні та інтернет — 6 000–8 000 грн;

транспорт — 5 000–7 000 грн;

медицина — 5 000–8 000 грн;

накопичення — 12 000–20 000 грн.

Як визначити власний комфортний рівень

Фіксуйте витрати протягом 1–2 місяців. Діліть їх на категорії (житло, їжа, транспорт, медицина тощо).

Визначайте особисті пріоритети: подорожі, освіта, здоров’я.

Додавайте 10–20% дохідного резерву на непередбачені випадки.

Поради для досягнення фінансової стабільності

Оптимізуйте витрати: аналізуйте підписки, тарифи, покупки.

Працюйте над збільшенням доходів: фріланс, друга робота, підвищення кваліфікації.

Інвестуйте у власні та дитячі навички.

Створюйте "подушку безпеки" (відкладати щонайменше 10% доходу).

Плануйте великі покупки заздалегідь.

