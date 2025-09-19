Идеальный вариант для заслуженного отдыха: куда стоит переехать на пенсии

Выход на пенсию для многих людей становится новым этапом жизни, когда хочется не только отдыхать, но и наслаждаться комфортом и безопасностью.

Related video

Многие пенсионеры выбирают для переезда безопасные и политически стабильные страны с высоким качеством жизни и доступной медициной. Особенно привлекательными для них становятся государства, предлагающие специальные визовые программы. Об этом говорится в исследовании отдела глобальной аналитики Global Citizen Solutions.

Португалия уже десятый год подряд занимает первое место в этом рейтинге. Она предлагает иностранцам пенсионную визу D7, которую могут получить люди с регулярным доходом, например, от аренды жилья или пенсии. Страна привлекает пенсионеров мягким климатом, высоким уровнем безопасности, качественной системой здравоохранения и налоговыми льготами — здесь нет налога на богатство и наследство для близких родственников.

Второе место занял Маврикий, где пенсионеры старше 50 лет могут оформить 10-летний вид на жительство при условии дохода от $2000 в месяц. При этом страна освобождает своих резидентов от налогов на зарубежный доход, имущество и наследство.

Третью позицию заняла Испания, где также созданы комфортные условия для жизни на пенсии.

Полный список стран, где, по версии Global Citizen Solutions, в 2025 году выгоднее всего выходить на пенсию, выглядит так:

Португалия. Маврикий. Испания. Уругвай. Австрия. Италия. Словения. Мальта. Латвия. Чили.

Напомним, с выходом на пенсию в Украине гражданам доступны два варианта выплат — страховая пенсия по возрасту и социальная помощь. Причем один из них можно получить даже без трудового стажа.

Отметим, Фокус писал об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией.