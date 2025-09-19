Ідеальний варіант для заслуженого відпочинку: куди варто переїхати на пенсії
Вихід на пенсію для багатьох людей стає новим етапом життя, коли хочеться не тільки відпочивати, а й насолоджуватися комфортом і безпекою.
Багато пенсіонерів обирають для переїзду безпечні та політично стабільні країни з високою якістю життя і доступною медициною. Особливо привабливими для них стають держави, що пропонують спеціальні візові програми. Про це йдеться в дослідженні відділу глобальної аналітики Global Citizen Solutions.
Португалія вже десятий рік поспіль посідає перше місце в цьому рейтингу. Вона пропонує іноземцям пенсійну візу D7, яку можуть отримати люди з регулярним доходом, наприклад, від оренди житла або пенсії. Країна приваблює пенсіонерів м'яким кліматом, високим рівнем безпеки, якісною системою охорони здоров'я та податковими пільгами — тут немає податку на багатство та спадщину для близьких родичів.
Друге місце посів Маврикій, де пенсіонери, старші за 50 років, можуть оформити 10-річну посвідку на проживання за умови доходу від $2000 на місяць. При цьому країна звільняє своїх резидентів від податків на закордонний дохід, майно і спадщину.
Третю позицію посіла Іспанія, де також створено комфортні умови для життя на пенсії.
Повний список країн, де, за версією Global Citizen Solutions, у 2025 році найвигідніше виходити на пенсію, виглядає так:
- Португалія.
- Маврикій.
- Іспанія.
- Уругвай.
- Австрія.
- Італія.
- Словенія.
- Мальта.
- Латвія.
- Чилі.
Нагадаємо, з виходом на пенсію в Україні громадянам доступні два варіанти виплат — страхова пенсія за віком і соціальна допомога. Причому один із них можна отримати навіть без трудового стажу.
Зазначимо, Фокус писав про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією.