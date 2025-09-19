Ідеальний варіант для заслуженого відпочинку: куди варто переїхати на пенсії

Вихід на пенсію для багатьох людей стає новим етапом життя, коли хочеться не тільки відпочивати, а й насолоджуватися комфортом і безпекою.

Багато пенсіонерів обирають для переїзду безпечні та політично стабільні країни з високою якістю життя і доступною медициною. Особливо привабливими для них стають держави, що пропонують спеціальні візові програми. Про це йдеться в дослідженні відділу глобальної аналітики Global Citizen Solutions.

Португалія вже десятий рік поспіль посідає перше місце в цьому рейтингу. Вона пропонує іноземцям пенсійну візу D7, яку можуть отримати люди з регулярним доходом, наприклад, від оренди житла або пенсії. Країна приваблює пенсіонерів м'яким кліматом, високим рівнем безпеки, якісною системою охорони здоров'я та податковими пільгами — тут немає податку на багатство та спадщину для близьких родичів.

Друге місце посів Маврикій, де пенсіонери, старші за 50 років, можуть оформити 10-річну посвідку на проживання за умови доходу від $2000 на місяць. При цьому країна звільняє своїх резидентів від податків на закордонний дохід, майно і спадщину.

Третю позицію посіла Іспанія, де також створено комфортні умови для життя на пенсії.

Повний список країн, де, за версією Global Citizen Solutions, у 2025 році найвигідніше виходити на пенсію, виглядає так:

Португалія. Маврикій. Іспанія. Уругвай. Австрія. Італія. Словенія. Мальта. Латвія. Чилі.

