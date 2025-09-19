Цены на молочку растут: украинцам придется платить больше

В Украине продолжается заметный рост цен на молочные продукты, и, судя по прогнозам экспертов, ситуация в ближайшее время не изменится.

Особенно ощутимо дорожают сыр и масло. По его словам, повышение цен связано с целым рядом факторов: от внутренних экономических условий до мировых тенденций на рынке молока. Об этом сообщил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка в комментарии для издания "24 Канал".

Он подчеркивает, что даже с учетом экспортных ограничений и стабилизации мировых цен, локальные потребители пока не могут рассчитывать на снижение стоимости продукции.

Экономист напоминает, что рост цен на молочные продукты напрямую отражается на бюджете украинских семей, делая повседневное питание ощутимо дороже.

С учетом текущих тенденций, эксперты советуют гражданам планировать расходы более тщательно, а производителям — искать способы оптимизации цепочек поставок, чтобы смягчить нагрузку на потребителей.

Ранее Фокус писал, что в Украине резко упали цены на белокочанную капусту. Так, всего за неделю стоимость популярного овоща снизилась почти на 20%.

До этого сообщалось, что в стране зафиксировали летнюю дефляцию — впервые после годичного перерыва. В частности, в августе потребительские цены снизились на 0,2%, повторив показатель июля. Благодаря этому годовая инфляция замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле.