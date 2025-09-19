Ціни на молочку зростають: українцям доведеться платити більше

В Україні триває помітне зростання цін на молочні продукти, і, судячи з прогнозів експертів, ситуація найближчим часом не зміниться.

Особливо відчутно дорожчають сир і масло. За його словами, підвищення цін пов'язане з цілою низкою чинників: від внутрішніх економічних умов до світових тенденцій на ринку молока. Про це повідомив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка в коментарі для видання "24 Канал".

Він підкреслює, що навіть з урахуванням експортних обмежень і стабілізації світових цін, локальні споживачі поки що не можуть розраховувати на зниження вартості продукції.

Економіст нагадує, що зростання цін на молочні продукти безпосередньо відбивається на бюджеті українських сімей, роблячи повсякденне харчування відчутно дорожчим.

З урахуванням поточних тенденцій, експерти радять громадянам планувати витрати ретельніше, а виробникам — шукати способи оптимізації ланцюжків поставок, щоб пом'якшити навантаження на споживачів.

