Европейские зарплаты в цифрах: какие самые популярные профессии для украинцев за границей

Большинство украинцев, работающих в странах Европы, вынуждены соглашаться на работу не по специальности. Причиной этого часто становятся языковой барьер, отсутствие подтвержденных дипломов или необходимость срочного заработка.

Related video

Многие устраиваются через посредников и на временных условиях, получая минимальную оплату. Об этом говорится в материале издания Finance.ua.

За рубежом наиболее популярны среди украинцев остаются профессии, не требующие высокой квалификации: водители, строители, горничные, уборщики, работники складов, производств и сферы обслуживания. Работники с высшим образованием нередко занимают должности более низкого уровня, чем у Украины. При этом их зарплата обычно равна минимальной или немного превышает ее.

Вместе с тем, опыт работы в ЕС имеет и положительные стороны: официальное трудоустройство, соблюдение трудовых норм и стабильные выплаты. В то же время мигранты сталкиваются с дискриминацией и сложными условиями труда. Более выгодную ситуацию имеют высококвалифицированные специалисты, особенно в сфере ИТ и медицины, ведь там зарплаты значительно превышают средний уровень.

На сейчас размер минимальной заработной платы в странах ЕС колеблется от 551 евро в Болгарии до 2704 евро в Люксембурге. Для сравнения, в Украине минимальная зарплата составляет всего 8 тысяч гривен, то есть около 164 евро.

Напомним, работодатели в Украине испытывают нехватку водителей, швей, электриков и слесарей.

Инфляция в Украине тормозит рост реальных зарплат. Предложений вакансий стало больше, количество резюме в розничной торговле и телекоммуникациях увеличилось на 82%.