Європейські зарплати в цифрах: які найпопулярніші професії для українців за кордоном

Більшість українців, які працюють у країнах Європи, змушені погоджуватися на роботу не за фахом. Причиною цього часто стають мовний бар'єр, відсутність підтверджених дипломів або необхідність термінового заробітку.

Багато хто влаштовується через посередників і на тимчасових умовах, отримуючи мінімальну оплату. Про це йдеться в матеріалі видання Finance.ua.

За кордоном найпопулярнішими серед українців залишаються професії, що не потребують високої кваліфікації: водії, будівельники, покоївки, прибиральники, працівники складів, виробництв і сфери обслуговування. Працівники з вищою освітою нерідко обіймають посади нижчого рівня, ніж в України. При цьому їхня зарплата зазвичай дорівнює мінімальній або трохи перевищує її.

Разом з тим, досвід роботи в ЄС має і позитивні сторони: офіційне працевлаштування, дотримання трудових норм і стабільні виплати. Водночас мігранти стикаються з дискримінацією та складними умовами праці. Більш вигідну ситуацію мають висококваліфіковані фахівці, особливо у сфері ІТ та медицини, адже там зарплати значно перевищують середній рівень.

Наразі розмір мінімальної заробітної плати в країнах ЄС коливається від 551 євро в Болгарії до 2704 євро в Люксембурзі. Для порівняння, в Україні мінімальна зарплата становить лише 8 тисяч гривень, тобто близько 164 євро.

