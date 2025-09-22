Осенний урожай: цены на овощи и фрукты в Украине снова меняются (инфографика)

В овощном сегменте в Украине большинство товаров подешевело: снизились цены на белокочанную капусту, морковь, свеклу, помидоры, перец Белозерка, брокколи и пекинскую капусту.

Related video

Третью неделю подряд дешевеют кабачки, подешевели также зеленый лук и укроп. В то же время подорожали огурцы, петрушка и салат. Среди фруктов и ягод дорожают голубика, малина, персик, нектарин и слива, а арбуз, дыня и виноград стали дешевле, тогда как стоимость груши начала расти. Об этом говорится в материале издания EastFruit.

Цены на овощи

В целом рынок минувшей недели характеризовался сокращением количества объявлений и расширением географии участников. Новые предложения поступили из Молдовы, Туркменистана, Польши и Нидерландов, а активность нарастили продавцы из Узбекистана, Египта и Ирана. При этом товарное предложение из Украины и Кыргызстана уменьшилось. Всего за неделю торговали представители 12 стран, а по количеству размещенных объявлений лидируют Украина, Узбекистан, Иран, Кыргызстан и Египет.

В овощном сегменте продолжает уменьшаться предложение репчатого лука, который по-прежнему остается самым продаваемым товаром. Растут продажи картофеля и белокочанной капусты, появились предложения капусты из Нидерландов.

В топ-продаж вновь вернулась свекла, а морковь предлагалась реже. Число продавцов помидоров резко увеличилось, и этот овощ лишь немного уступил луку по популярности. Сладкий перец удерживает стабильный уровень продаж, а огурцы подорожали. Активно продавался чеснок из Узбекистана и Украины. Впервые в этом сезоне в топ вошла тыква — рекордсмен 2025 года в Молдове весит 615 кг.

Среди фруктов и ягод лидерство сохраняют яблоки, предложение которых продолжает расти. На минувшей неделе яблоком торговали участники из пяти стран. Также увеличилось число продавцов арбуза, хурмы и сливы, при этом Румыния закупает сливу у Молдовы. Сократилось предложение винограда, а также реже стали предлагать дыню и грушу. Персик покинул топ-продаж, а появились новые предложения айвы из Узбекистана. Кроме того, активно продавались нектарин, гранат и лимон.

Ранее Фокус писал, что в Украине резко упали цены на белокочанную капусту. Так, всего за неделю стоимость популярного овоща снизилась почти на 20%.

До этого сообщалось, что в стране зафиксировали летнюю дефляцию — впервые после годичного перерыва. В частности, в августе потребительские цены снизились на 0,2%, повторив показатель июля. Благодаря этому годовая инфляция замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле.