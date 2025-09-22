Осінній урожай: ціни на овочі та фрукти в Україні знову змінюються (інфографіка)

В овочевому сегменті в Україні більшість товарів подешевшала: знизилися ціни на білокачанну капусту, моркву, буряк, помідори, перець Білозерка, броколі та пекінську капусту.

Третій тиждень поспіль дешевшають кабачки, подешевшали також зелена цибуля та кріп. Водночас подорожчали огірки, петрушка та салат. Серед фруктів і ягід дорожчають лохина, малина, персик, нектарин і слива, а кавун, диня і виноград стали дешевшими, тоді як вартість груші почала зростати. Про це йдеться в матеріалі видання EastFruit.

Ціни на овочі

Загалом ринок минулого тижня характеризувався скороченням кількості оголошень і розширенням географії учасників. Нові пропозиції надійшли з Молдови, Туркменістану, Польщі та Нідерландів, а активність наростили продавці з Узбекистану, Єгипту та Ірану. При цьому товарна пропозиція з України та Киргизстану зменшилася. Загалом за тиждень торгували представники 12 країн, а за кількістю розміщених оголошень лідирують Україна, Узбекистан, Іран, Киргизстан і Єгипет.

В овочевому сегменті продовжує зменшуватися пропозиція ріпчастої цибулі, яка, як і раніше, залишається найпопулярнішим товаром. Зростають продажі картоплі та білокачанної капусти, з'явилися пропозиції капусти з Нідерландів.

У топпродажів знову повернувся буряк, а моркву пропонували рідше. Кількість продавців помідорів різко збільшилася, і цей овоч лише трохи поступився цибулі за популярністю. Солодкий перець утримує стабільний рівень продажів, а огірки подорожчали. Активно продавався часник з Узбекистану та України. Уперше цього сезону в топ увійшов гарбуз — рекордсмен 2025 року в Молдові важить 615 кг.

Серед фруктів і ягід лідерство зберігають яблука, пропозиція яких продовжує зростати. Минулого тижня яблуком торгували учасники з п'яти країн. Також збільшилася кількість продавців кавуна, хурми і сливи, при цьому Румунія закуповує сливу у Молдови. Скоротилася пропозиція винограду, а також рідше стали пропонувати диню і грушу. Персик покинув топпродажів, а з'явилися нові пропозиції айви з Узбекистану. Крім того, активно продавалися нектарин, гранат і лимон.

Раніше Фокус писав, що в Україні різко впали ціни на білокачанну капусту. Так, всього за тиждень вартість популярного овоча знизилася майже на 20%.

До цього повідомлялося, що в країні зафіксували літню дефляцію — вперше після річної перерви. Зокрема, у серпні споживчі ціни знизилися на 0,2%, повторивши показник липня. Завдяки цьому річна інфляція сповільнилася до 13,2% порівняно з 14,1% у липні.