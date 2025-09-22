Уплата налога на недвижимость выросла почти на 22%: сколько платят украинцы

В этом году владельцы недвижимости значительно увеличили свои платежи в местные бюджеты.

С января по август 2025 года граждане уплатили налог на недвижимость на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в местные бюджеты поступило почти 8,7 млрд грн, что на 1,6 млрд грн превышает показатель 2024 года. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Лидерами по уплате налога стали Киев с 1,74 млрд грн, Киевская область — 0,86 млрд грн, Днепропетровская область — 0,84 млрд грн, и Одесская область — 0,83 млрд грн. Всего за восемь месяцев налог на недвижимость уплатили 740 тыс. плательщиков.

Отметим, что в 2025 году налог уплачивается за отчетный 2024 год. Определить сумму для оплаты можно с помощью онлайн-калькулятора на вебпортале ГНС.

Налог обязаны платить физические лица — владельцы квартир площадью более 60 кв. м, зданий площадью более 120 кв. м, а также других типов жилья или их долей площадью более 180 кв. м.

