Сплата податку на нерухомість зросла майже на 22%: скільки платять українці

Цього року власники нерухомості значно збільшили свої платежі до місцевих бюджетів.

Із січня по серпень 2025 року громадяни сплатили податок на нерухомість на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом до місцевих бюджетів надійшло майже 8,7 млрд грн, що на 1,6 млрд грн перевищує показник 2024 року. Про це повідомляє Державна податкова служба.

Лідерами зі сплати податку стали Київ з 1,74 млрд грн, Київська область — 0,86 млрд грн, Дніпропетровська область — 0,84 млрд грн, і Одеська область — 0,83 млрд грн. Загалом за вісім місяців податок на нерухомість сплатили 740 тис. платників.

Зазначимо, що у 2025 році податок сплачується за звітний 2024 рік. Визначити суму для оплати можна за допомогою онлайн-калькулятора на вебпорталі ДПС.

Податок зобов'язані платити фізичні особи — власники квартир площею понад 60 кв. м, будівель площею понад 120 кв. м, а також інших типів житла або їхніх часток площею понад 180 кв. м.

