"Терроризм в чистом виде": в Нафтогазе назвали масштабы разрушений в сфере добычи газа от атак РФ

Российские удары по украинской энергетической инфраструктуре этой зимой и весной нанесли тяжелый удар по газодобывающей отрасли страны.

В результате массированных атак было уничтожено более 40% суточной добычи газа. Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз України" Сергея Корецкого, в интервью The Washington Post.

Наибольшие разрушения отрасль испытала в феврале, когда за два месяца Россия фактически обнулила 42% дневного объема добычи. Летом ситуация усугубилась: в июне и июле, по словам Корецкого, "нефтепереработка была полностью разрушена". Несмотря на то, что часть объектов удалось восстановить, угроза новых массированных атак перед отопительным сезоном сохраняется.

"Это терроризм в чистом виде", – подчеркнул руководитель "Нафтогаза".

Он добавил, что такие действия Москвы являются ответом на решение Украины прекратить транзит российского газа с 1 января.

Украина будет вынуждена импортировать около 6 млрд м³ газа из-за рубежа, что является рекордным объемом за всю историю страны, отметил глава правления НАК "Нафтогаз України". Для финансирования закупок "Нафтогаз" заплатил 1 миллиард долларов из собственных средств, а Европейский банк реконструкции и развития, правительство Норвегии и другие учреждения предоставили 1,5 миллиарда долларов внешнему финансированию.

Их будет достаточно, если зима будет мягкой, но если температура значительно упадет, придется привлечать дополнительные средства.

Напомним, что Украина подошла к началу отопительного сезона с запасами газа, покрывающими большинство потребностей страны зимой. По оценкам представителей энергетической отрасли, в подземных хранилищах накоплено от 11 до 12 миллиардов кубометров топлива, что составляет 80–90% от правительственного плана в 13,2 млрд кубометров.

Кроме того, из-за малых запасов газа накануне отопительного сезона у жителей ряда городов Украины может возникнуть потребность в альтернативных системах отопления, таких как конверторные обогреватели, масляные обогреватели или тепловентиляторы.