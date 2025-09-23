"Тероризм у чистому вигляді": у Нафтогазі назвали масштаби руйнувань у сфері видобутку газу від атак РФ

Російські удари по українській енергетичній інфраструктурі цієї зими та весни завдали важкого удару по газовидобувній галузі країни.

Related video

Унаслідок масованих атак було знищено понад 40% добового видобутку газу. Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького, в інтерв'ю The Washington Post.

Найбільших руйнувань галузь зазнала в лютому, коли за два місяці Росія фактично обнулила 42% денного обсягу видобутку. Влітку ситуація погіршилася: у червні та липні, за словами Корецького, "нафтопереробку було повністю зруйновано". Незважаючи на те, що частину об'єктів вдалося відновити, загроза нових масованих атак перед опалювальним сезоном зберігається.

"Це тероризм у чистому вигляді", — підкреслив керівник "Нафтогазу".

Він додав, що такі дії Москви є відповіддю на рішення України припинити транзит російського газу з 1 січня.

Україна буде змушена імпортувати близько 6 млрд м³ газу з-за кордону, що є рекордним обсягом за всю історію країни, зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України". Для фінансування закупівель "Нафтогаз" заплатив 1 мільярд доларів із власних коштів, а Європейський банк реконструкції та розвитку, уряд Норвегії та інші установи надали 1,5 мільярда доларів зовнішнього фінансування.

Їх буде достатньо, якщо зима буде м'якою, але якщо температура значно впаде, доведеться залучати додаткові кошти.

Нагадаємо, що Україна підійшла до початку опалювального сезону із запасами газу, що покривають більшість потреб країни взимку. За оцінками представників енергетичної галузі, у підземних сховищах накопичено від 11 до 12 мільярдів кубометрів палива, що становить 80-90% від урядового плану в 13,2 млрд кубометрів.

Крім того, через малі запаси газу напередодні опалювального сезону у мешканців низки міст України може виникнути потреба в альтернативних системах опалення, як-от конверторні обігрівачі, масляні обігрівачі або тепловентилятори.