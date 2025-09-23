Цены на газ в Европе в следующем году могут резко подскочить, — Bloomberg

Европейский рынок газа вступает в новый этап неопределенности: трейдеры уже начали подготовку к следующему сезону накопления запасов, стремясь минимизировать риски на фоне колебаний цен и геополитических факторов.

Related video

Стоимость газа в Европе может вырасти до 50 евро за мегаватт-час летом 2026 года, когда традиционно идет активное пополнение хранилищ перед отопительным сезоном. Это почти на 60% выше текущих показателей, которые в последние недели держались около 32 евро. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Несмотря на то что цены заметно снизились по сравнению с пиковыми уровнями прошлых лет, а хранилища сейчас заполнены, трейдеры продолжают внимательно оценивать перспективы поставок. В 2026–2027 годах в строй должны ввести новые проекты по сжижению природного газа, что, по прогнозам, приведет рынок от дефицита к избытку предложения и окажет давление на котировки.

Однако ближайшая перспектива остается неопределенной. Холодная зима может существенно сократить объемы накопленных запасов, что усложнит подготовку к следующим сезонам. Дополнительный фактор риска — возможные санкции против российской энергетики: Евросоюз планирует ввести запрет на импорт морских грузов из РФ с 2027 года.

Кроме того, задержки с запуском новых мощностей в США и Катаре способны усилить напряженность и затянуть переход рынка к более стабильной ценовой динамике.

Напомним, блогер, который полностью полагается на автономную энергетику, поделился опытом эксплуатации мощной солнечной электростанции. В частности он рассказал, с какими трудностями столкнулся.

Кроме того, из-за малых запасов газа накануне отопительного сезона у жителей ряда городов Украины может возникнуть потребность в альтернативных системах отопления, таких как конверторные обогреватели, масляные обогреватели или тепловентиляторы.