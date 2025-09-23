Ціни на газ у Європі наступного року можуть різко підскочити, — Bloomberg

Європейський ринок газу вступає в новий етап невизначеності: трейдери вже розпочали підготовку до наступного сезону накопичення запасів, прагнучи мінімізувати ризики на тлі коливань цін і геополітичних чинників.

Вартість газу в Європі може зрости до 50 євро за мегават-годину влітку 2026 року, коли традиційно йде активне поповнення сховищ перед опалювальним сезоном. Це майже на 60% вище за поточні показники, які останніми тижнями трималися близько 32 євро. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Незважаючи на те що ціни помітно знизилися порівняно з піковими рівнями минулих років, а сховища зараз заповнені, трейдери продовжують уважно оцінювати перспективи поставок. У 2026-2027 роках мають ввести в дію нові проєкти зі скраплення природного газу, що, за прогнозами, приведе ринок від дефіциту до надлишку пропозиції і чинитиме тиск на котирування.

Однак найближча перспектива залишається невизначеною. Холодна зима може істотно скоротити обсяги накопичених запасів, що ускладнить підготовку до наступних сезонів. Додатковий фактор ризику — можливі санкції проти російської енергетики: Євросоюз планує запровадити заборону на імпорт морських вантажів з РФ з 2027 року.

Крім того, затримки із запуском нових потужностей у США і Катарі здатні посилити напруженість і затягнути перехід ринку до більш стабільної цінової динаміки.

