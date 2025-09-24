После выезда миллионов украинцев демографическая пирамида в стране меняется. Фокус выяснил, хватит ли денег на тех, кто остался.

Разрешение мужчинам в возрасте 18-22 года свободно выезжать за границу во время военного положения вызвало ажиотаж как среди молодежи, так и работодателей в Украине. Эксперты объяснили, действительно ли отток рабочей силы этой волны скажется на бюджете и сделает невозможным повышение социальных стандартов в будущем.

Разрешение на выезд молодежи за границу: следует ли бить тревогу

В Госпогранслужбе не фиксируют массового выезда мужчин в возрасте 18-22 лет из страны после изменения правил пересечения границы. Об этом в очередной раз подчеркнул спикер ГПСУ Андрей Демченко: "Существенного увеличения, массового наплыва на пассажиропоток эта категория не несет".

Более того, по словам спикера, мужчины пересекают границу и на въезд в Украину.

До начала активной фазы боевых действий в Украине было около 17-18,5 млн трудоспособного населения Фото: pexels.com

Президент Украины Владимир Зеленский одновременно объяснил причины и логику решения разрешить мужчинам в возрасте 18-22 года свободно выезжать за границу.

"Наша же цель заключается в том, чтобы старшие классы украинских школ не остались пустыми, чтобы ребята могли закончить обучение в Украине и поступить в украинские университеты", — сказал Зеленский во время встречи с журналистами 20 сентября.

Зеленский объяснил причины и логику решения разрешить мужчинам в возрасте 18-22 года свободно выезжать за границу

Тем временем руководители бизнеса и отдельные работодатели зафиксировали большое количество увольнений молодежи, о чем Фокус писал ранее. То, что нынешняя ситуация скажется на рынке труда, наполнении бюджета, мобилизационном ресурсе и демографии — бесспорно.

После массового выезда миллионов украинцев меняется демографическая структура страны Фото: Из открытых источников

Потеря молодых кадров и дефицит рабочей силы: что говорят эксперты

По словам экономиста, руководителя Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, выезд мужчин в возрасте 18-22 лет не станет настолько серьезной угрозой для бюджета и Пенсионного фонда Украины, как, например, для мобилизационного ресурса, в частности из-за общего дефицита молодежи этой возрастной группы и до войны.

"До активной фазы боевых действий общее количество трудоспособного населения было на уровне 17-18,5 млн. После выезда за границу более 7,2-7,5 млн украинцев, мы потеряли около 4 млн рабочих рук. Сейчас осталось 13-13,5 млн человек трудоспособного возраста", — объясняет экономист.

По словам Пендзина, особенно острой является проблема в возрастной категории 18-24 лет. Ведь это поколение пришлось на так называемую "демографическую яму" конца 1990-х — начала 2000-х, когда уровень рождаемости в стране существенно упал. Сейчас в этой возрастной группе — всего около 1,2 млн человек, что значительно меньше старших когорт (в группе 30-35 лет — около 2-2,5 млн).

С экономистом соглашается директор консалтинговой компании "Михайлов и Партнеры" Виталий Михайлов. Он отмечает большой дефицит рабочей силы в Украине на протяжении всего военного периода, более того, как женщин, так и мужчин не только в возрасте 18-22 лет. Однако именно молодежи, родившейся в 90-х, всегда не хватало.

"Во-первых, такая категория всегда была дефицитной, ведь демографическая ситуация сложилась таким образом, что 20 лет назад рождалось меньше детей, поэтому сегодня их меньше приходит на рынок труда. Учтите, что часть молодежи, которая выехала за границу в подростковом возрасте, сейчас не возвращается в Украину, поэтому отечественный рынок труда ее потерял", — добавил Михайлов.

Усилит ли открытая граница тренд на дефицит молодежи в Украине? По словам президента, новые правила наоборот предоставляют больше шансов на возвращение молодежи: "На наш взгляд, дети, которые заканчивают школу в Украине, имеют больше шансов, если они уедут, вернуться. Дети, которые заканчивают школу и университет в Украине, имеют еще больше шансов. Дети, которые заканчивают школу за рубежом, имеют меньше шансов вернуться потом в Украину".

Ключевым источником наполнения Пенсионного фонда является ЕСВ от работающих, особенно мобилизованных Фото: "24 Канал"

Откуда деньги: кто реально наполняет Пенсионный фонд Украины

Отметим, что в принятом Кабмином проекте госбюджета на 2026 год, приоритетами определены как повышение пенсий, так и поддержка социальных программ. А именно, расходы на пенсионное обеспечение в 2026 году запланированы на уровне 1 трлн 27 млрд грн, что на 123,4 млрд грн больше, чем в 2025-м. В то же время в социальной сфере предусмотрено 467,1 млрд грн, на 45,3 млрд грн больше текущего года.

Впервые отдельно выделено 24,5 млрд грн на демографические программы, в частности, дородовую помощь, единовременные выплаты при рождении ребенка и поддержку по уходу за ребенком до года.

Пенсионный фонд сегодня наполняется в основном за счет ЕСВ, который платят около 9,5 млн работающих, и значительную часть дают мобилизованные (29% ЕСВ)

На вопрос Фокуса, за чей счет, кроме международной помощи, состоятся эти нововведения, эксперты назвали основной источник наполнения бюджета. И это не работники-мужчины в возрасте 18-22 лет.

По оценкам Олега Пендзина, общая численность 18-24-летних парней составляет около 1,2 млн человек. Если принять во внимание информацию ГПСУ об отсутствии массового выезда молодых мужчин, а также ограничение процесса другими факторами (наличие военно-учетных документов и т.д.), то бить тревогу из-за оттока молодых мужчин рано.

После выезда миллионов украинцев демографическая пирамида меняется после выезда миллионов украинцев

Что касается наполнения Пенсионного фонда Украины, оно формируется преимущественно за счет единого социального взноса (ЕСВ), уплаченного легально работающими гражданами, прежде всего военнослужащими и мобилизованными. Они получают заработную плату, из которой 29% идет в Пенсионный фонд, и именно эти взносы обеспечивают выплату пенсий тем, кто вышел на пенсию по возрасту.

"Основной источник наполнения Пенсионного фонда — единый социальный взнос — из 13-13,5 млн трудоспособных украинцев платят 9,5 млн", — говорит экономист Олег Пендзин.

Несмотря на опасения, что именно молодежь массово покидает страну, экспер подчеркивает: в категории 18-24 года масштабного выезда не зафиксировано. Частично это объясняется требованиями воинского учета

"Специальные пенсии для государственных служащих, судей, прокуроров и военных выплачиваются непосредственно из государственного бюджета, а не из Пенсионного фонда. Поэтому даже если часть молодых мужчин 18-24 лет отправится за границу, это не будет иметь существенного влияния на финансирование Пенсионного фонда", — пояснил он.

Поэтому, основным фактором стабильности социальных выплат является легальная занятость трудоспособного населения и уплата ЕСВ в Украине, а демографические вызовы и частичный выезд молодежи пока не создают угрозы для пенсионеров. Бизнес, который продолжает платить налоги, остается ключевым источником наполнения государственного бюджета и Пенсионного фонда, даже в сложных условиях войны и демографического спада.

Ранее Фокус уже анализировал ситуацию с выездом мужчин 18-22 лет на фоне возросших случаев увольнений молодежи после 28 августа.