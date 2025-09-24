Приятные цены и климат: названа страна ЕС, где украинцы массово скупают жилье

Украина вошла в десятку стран, граждане которых наиболее активно приобретали недвижимость в Болгарии в 2024–2025 годах.

Наибольшим спросом среди покупателей традиционно пользуются курорты Черноморского побережья — Варна, Бургас и Несебр. Не остаются без внимания и горные регионы Банско и Пампорово, популярные среди любителей зимнего отдыха. Об этом сообщает издание Open4Business.

Согласно статистике, в список самых активных иностранных инвесторов в болгарское жилье вошли граждане Великобритании, Германии, Греции, Израиля, Румынии, Турции, Италии, России, Украины и Польши.

Эксперты отмечают, что интерес украинцев к недвижимости в Болгарии обусловлен, в первую очередь, необходимостью релокации из-за войны, а также желанием инвестировать в жилье в курортных городах для последующей сдачи в аренду. По прогнозам, спрос со стороны граждан Украины и Израиля в ближайшие годы будет только расти.

На фоне увеличения интереса иностранцев к покупке жилья закономерно поднимаются и цены. За последний год недвижимость на морских курортах Болгарии подорожала в среднем на 8–10%, в Софии — на 6–7%. Сейчас стоимость квадратного метра в новостройках столицы стартует от 1 400 евро, а в Варне — от 1 100 евро.

