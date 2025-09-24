Приємні ціни та клімат: названо країну ЄС, де українці масово скуповують житло

Україна увійшла в десятку країн, громадяни яких найактивніше купували нерухомість у Болгарії у 2024-2025 роках.

Найбільшим попитом серед покупців традиційно користуються курорти Чорноморського узбережжя — Варна, Бургас і Несебр. Не залишаються поза увагою і гірські регіони Банско та Пампорово, популярні серед любителів зимового відпочинку. Про це повідомляє видання Open4Business.

Згідно зі статистикою, до списку найактивніших іноземних інвесторів у болгарське житло увійшли громадяни Великої Британії, Німеччини, Греції, Ізраїлю, Румунії, Туреччини, Італії, Росії, України та Польщі.

Експерти зазначають, що інтерес українців до нерухомості в Болгарії зумовлений насамперед необхідністю релокації через війну, а також бажанням інвестувати в житло в курортних містах для подальшої здачі в оренду. За прогнозами, попит з боку громадян України та Ізраїлю найближчими роками тільки зростатиме.

На тлі збільшення інтересу іноземців до купівлі житла закономірно зростають і ціни. За останній рік нерухомість на морських курортах Болгарії подорожчала в середньому на 8-10%, у Софії — на 6-7%. Зараз вартість квадратного метра в новобудовах столиці стартує від 1 400 євро, а у Варні — від 1 100 євро.

Раніше Фокус писав, що в липні 2025 року Одеса стала беззаперечним лідером серед обласних центрів України за попитом на подобову оренду квартир. Друге місце в цьому рейтингу посіла Полтава.

Також українська влада заявила про старт проєкту зі створення муніципального житлового фонду для подальшої оренди.