Доплаты к пенсии, налоги и зарплаты: что изменится с 1 октября

С 1 октября 2025 года в Украине вступает в силу ряд важных изменений, которые затронут пенсионеров, работников торговли, пользователей банковских услуг и семьи с детьми.

Нововведения касаются надбавок к пенсиям по возрасту, минимальных требований к зарплате для торговых предприятий, правил переводов с карты на карту и расширения программы поддержки первоклассников. Фокус разобрался, что именно изменится и на что обратить внимание.

Надбавки к пенсии — что изменится с 1 октября

В Украине пожилые граждане могут рассчитывать на дополнительные выплаты к пенсиям при достижении определенного возраста. Как сообщили в Пенсионном фонде, такие надбавки назначаются автоматически, однако в случае сбоев пенсионерам советуют обращаться за разъяснениями.

Так, после 70-летия пенсионеры получают ежемесячную доплату в размере 300 гривень. Для тех, кто достиг 75 лет, сумма возрастной надбавки увеличивается до 456 гривень, что фактически означает прибавку еще на 156 гривень к предыдущей выплате. А после 80-летия пенсия дополнительно возрастает на 114 гривень.

При этом есть ряд условий. Доплата назначается только тем пенсионерам, чья общая сумма выплат вместе с надбавками не превышает 10 340 гривень. Кроме того, такие бонусы не предоставляются гражданам, которые продолжают официально работать.

Требования к минимальной заплате — изменения с 1 октября

С 1 октября 2025 года в Украине вступают в силу новые требования к субъектам хозяйствования, которые ведут торговлю алкоголем, табаком, жидкостями для электронных сигарет и горючим, сообщили в Государственной налоговой службе.

Согласно правилам, минимальный размер заработной платы или налогооблагаемого дохода работников таких предприятий будет зависеть от места расположения торговой точки и ее площади. Для магазинов, находящихся за пределами областных центров и Киева на расстоянии более 50 км и имеющих торговую площадь до 500 кв. м, средняя зарплата должна составлять не менее 1,5 минимальных зарплат. Для всех остальных субъектов хозяйствования планка установлена на уровне не менее двух минимальных зарплат.

Налоговая служба подчеркивает, что нарушение этих требований приведет к серьезным последствиям. Если предприятие на протяжении трех месяцев подряд будет выплачивать сотрудникам меньше установленного минимума, лицензия на торговлю будет аннулирована.

НБУ ограничил переводы — что нужно знать с 1 октября

С 1 октября 2025 года в Украине начнут действовать новые правила осуществления переводов с карты на карту. Как сообщает Национальный банк Украины, они будут базироваться на технологии открытого банкинга и обеспечат полную идентификацию участников каждой транзакции.

Нововведение призвано сделать финансовые операции более прозрачными, безопасными и снизить риски мошенничества. Основа этих изменений — технология Open Banking, внедренная в августе 2025 года. Она позволила банкам получать расширенные данные об участниках переводов как через IBAN, так и при привычных транзакциях с карты на карту.

Благодаря открытому банкингу, банки смогут точно определять плательщиков и получателей средств, отслеживать цепочки операций, а также осуществлять автоматизированный обмен информацией между финансовыми учреждениями. Это создает принципиально новый уровень сохранности в платежных системах.

Образование — какие изменения ждать с 1 октября

Кабинет Министров Украины расширил программу "Пакунок школяра", позволив родителям первоклассников тратить единовременную помощь не только на школьные принадлежности, но и на книги. Изменения вступают в силу с 1 октября 2025 года.

Как сообщили на сайте Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, теперь участие в программе могут участвовать в торговых точках по всей стране, если их POS-терминалы имеют соответствующие MCC-коды. В перечень входят магазины детской и семейной одежды, обуви, канцелярские товары, книжные магазины, а также точки продаж книг, периодических изданий и газет.

Кроме того, новая редакция постановления предусматривает, что с 1 января 2026 будет определен официальный перечень магазинов, где родители смогут приобрести товары для первоклассников за средства программы "Пакунок школяра".

