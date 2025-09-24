Доплати до пенсії, податки та зарплати: що зміниться з 1 жовтня

З 1 жовтня 2025 року в Україні набуває чинності низка важливих змін, які стосуватимуться пенсіонерів, працівників торгівлі, користувачів банківських послуг і сім'ї з дітьми.

Related video

Нововведення стосуються надбавок до пенсій за віком, мінімальних вимог до зарплати для торговельних підприємств, правил переказів з картки на картку та розширення програми підтримки першокласників. Фокус розібрався, які зміни відбудуться і на що звернути увагу.

Надбавки до пенсії — що зміниться з 1 жовтня

В Україні літні громадяни можуть розраховувати на додаткові виплати до пенсій при досягненні певного віку. Як повідомили в Пенсійному фонді, такі надбавки призначаються автоматично, однак у разі збоїв пенсіонерам радять звертатися за роз'ясненнями.

Так, після 70-річчя пенсіонери отримують щомісячну доплату в розмірі 300 гривень. Для тих, хто досяг 75 років, сума вікової надбавки збільшується до 456 гривень, що фактично означає надбавку ще на 156 гривень до попередньої виплати. А після 80-річчя пенсія додатково зростає на 114 гривень.

При цьому є низка умов. Доплата призначається тільки тим пенсіонерам, чия загальна сума виплат разом із надбавками не перевищує 10 340 гривень. Крім того, такі бонуси не надаються громадянам, які продовжують офіційно працювати.

Вимоги до мінімальної заплати — зміни з 1 жовтня

З 1 жовтня 2025 року в Україні набувають чинності нові вимоги до суб'єктів господарювання, які ведуть торгівлю алкоголем, тютюном, рідинами для електронних сигарет і пальним, повідомили в Державній податковій службі.

Згідно з правилами, мінімальний розмір заробітної плати або оподатковуваного доходу працівників таких підприємств залежатиме від місця розташування торговельної точки та її площі. Для магазинів, які розташовані за межами обласних центрів і Києва на відстані понад 50 км і мають торговельну площу до 500 кв. м, середня зарплата має становити не менше ніж 1,5 мінімальних зарплат. Для всіх інших суб'єктів господарювання планка встановлена на рівні не менше двох мінімальних зарплат.

Податкова служба підкреслює, що порушення цих вимог призведе до серйозних наслідків. Якщо підприємство протягом трьох місяців поспіль виплачуватиме співробітникам менше встановленого мінімуму, ліцензію на торгівлю буде анульовано.

НБУ обмежив перекази — що потрібно знати з 1 жовтня

З 1 жовтня 2025 року в Україні почнуть діяти нові правила здійснення переказів з картки на картку. Як повідомляє Національний банк України, вони базуватимуться на технології відкритого банкінгу та забезпечать повну ідентифікацію учасників кожної транзакції.

Нововведення покликане зробити фінансові операції більш прозорими, безпечними та знизити ризики шахрайства. Основа цих змін — технологія Open Banking, впроваджена в серпні 2025 року. Вона дала змогу банкам отримувати розширені дані про учасників переказів як через IBAN, так і під час звичних транзакцій з картки на картку.

Завдяки відкритому банкінгу, банки зможуть точно визначати платників і одержувачів коштів, відстежувати ланцюжки операцій, а також здійснювати автоматизований обмін інформацією між фінансовими установами. Це створює принципово новий рівень збереження в платіжних системах.

Освіта — на які зміни чекати з 1 жовтня

Кабінет Міністрів України розширив програму "Пакунок школяра", дозволивши батькам першокласників витрачати одноразову допомогу не тільки на шкільне приладдя, а й на книжки. Зміни набувають чинності з 1 жовтня 2025 року.

Як повідомили на сайті Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, відтепер участь у програмі можуть брати в торгових точках по всій країні, якщо їхні POS-термінали мають відповідні MCC-коди. До переліку входять магазини дитячого та сімейного одягу, взуття, канцелярські товари, книжкові магазини, а також точки продажу книжок, періодичних видань і газет.

Крім того, нова редакція постанови передбачає, що з 1 січня 2026 року буде визначено офіційний перелік магазинів, де батьки зможуть придбати товари для першокласників за кошти програми "Пакунок школяра".

Раніше Фокус писав, що в Україні різко впали ціни на білокачанну капусту. Так, всього за тиждень вартість популярного овоча знизилася майже на 20%.

До цього повідомлялося, що в країні зафіксували літню дефляцію — вперше після річної перерви. Зокрема, у серпні споживчі ціни знизилися на 0,2%, повторивши показник липня. Завдяки цьому річна інфляція сповільнилася до 13,2% порівняно з 14,1% у липні.