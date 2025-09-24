Министерство финансов России внесло в Госдуму законопроект, направленный на увеличение налогов с целью финансирования сектора "обороны и безопасности", фактически — войны против Украины.

Стандартная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) может вырасти с 20% до 22%. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

Одновременно порог дохода для уплаты НДС при упрощенной системе предлагается снизить с 60 млн до 10 млн рублей. При этом льготная ставка НДС в 10% сохранится для социально значимых товаров, таких как продукты питания, лекарства и детские товары.

Кроме того, проект предусматривает введение налога на азартные игры в размере 5% от принятых ставок и увеличение налога на прибыль для букмекерских контор до 25%.

В сообщении говорится, что эти меры фактически признают недостаточность текущих доходов для покрытия военных расходов.

Первоначально проект бюджета России на 2025 год формировался с дефицитом всего 0,5%, однако в июне его увеличили в 3,5 раза из-за падения доходов от нефти и газа. И даже этот показатель оказался заниженным: по официальным данным, за период с января по август дефицит бюджета превысил 4 трлн рублей, или 1,9% ВВП.

Напомним, что в России зафиксировали кризис в оборонно-промышленном комплексе: военные заводы резко сократили наем сотрудников, а зарплаты в отрасли упали в первый раз с 2022 года.

Также стало известно, что президент США Дональд Трамп готов перейти ко "второму этапу" санкций против РФ, ведь Россия продолжает войну в Украине и по-прежнему жестоко обстреливает украинские города.