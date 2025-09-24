Кремль підвищить податки для росіян заради продовження війни в Україні, — розвідка

Міністерство фінансів Росії внесло до Держдуми законопроєкт, спрямований на збільшення податків з метою фінансування сектору "оборони і безпеки", фактично — війни проти України.

Стандартна ставка податку на додану вартість (ПДВ) може зрости з 20% до 22%. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Одночасно поріг доходу для сплати ПДВ при спрощеній системі пропонується знизити з 60 млн до 10 млн рублів. При цьому пільгова ставка ПДВ у 10% збережеться для соціально значущих товарів, таких як продукти харчування, ліки та дитячі товари.

Крім того, проєкт передбачає введення податку на азартні ігри в розмірі 5% від прийнятих ставок і збільшення податку на прибуток для букмекерських контор до 25%.

У повідомленні йдеться, що ці заходи фактично визнають недостатність поточних доходів для покриття військових витрат.

Спочатку проєкт бюджету Росії на 2025 рік формувався з дефіцитом лише 0,5%, проте в червні його збільшили в 3,5 раза через падіння доходів від нафти і газу. І навіть цей показник виявився заниженим: за офіційними даними, за період із січня до серпня дефіцит бюджету перевищив 4 трлн рублів, або 1,9% ВВП.

Нагадаємо, що в Росії зафіксували кризу в оборонно-промисловому комплексі: військові заводи різко скоротили наймання співробітників, а зарплати в галузі впали вперше з 2022 року.

Також стало відомо, що президент США Дональд Трамп готовий перейти до "другого етапу" санкцій проти РФ, адже Росія продовжує війну в Україні і, як і раніше, жорстоко обстрілює українські міста.