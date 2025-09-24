Бросают вызов РФ: США готовы полностью заменить российское газоснабжение для ЕС

В Вашингтоне министр энергетики Крис Райт заявил о готовности страны полностью заменить российские энергоносители для европейских партнеров. По его словам, Америка имеет достаточные мощности для обеспечения потребностей Европы в газе и нефтепродуктах.

Как сообщает CNBC, официальное заявление было сделано во время телеэфира из вашингтонской студии. Министр энергетики США четко очертил позицию администрации относительно энергетической безопасности Европейского союза.

Мощности американской энергетики

Крис Райт подчеркнул, что США имеют все необходимые ресурсы для выполнения взятых обязательств.

"Америка сегодня готова заменить весь российский газ, поступающий в Европу, а также все российские нефтепродукты", — заявил министр.

Он добавил: "Мы имеем мощности. Мы готовы удовлетворить их потребности и наши".

Министр энергетики США Крис Райт в эфире CNBC

Технические возможности реализации

США является одним из крупнейших производителей сжиженного природного газа (LNG) в мире. Страна имеет развитую инфраструктуру для экспорта энергоносителей, включая терминалы и флот газовозов.

Как сообщал Фокус, Украина впервые импортировала сжиженный газ из США в 2024 году.

Фокус также писал, что недавно Европейская комиссия объявила о введении 19-го пакета антироссийских санкций, в центре которого — полный отказ от импорта российского сжиженного газа.