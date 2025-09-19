Удар по энергетике РФ: Евросоюз готовится перекрыть "газовый кран" России

Европейская комиссия объявила о введении 19-го пакета антироссийских санкций, в центре которого — полный отказ от импорта российского сжиженного природного газа.

Экономика России продолжает зависеть от доходов от энергетических ресурсов, и именно эту зависимость Европа намерена использовать как инструмент давления. Об этом сообщает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам главы ЕК, решение связано с очередной эскалацией со стороны Москвы: массированными ударами по Украине и нарушениями воздушного пространства Польши и Румынии. "Снова и снова Путин идет на обострение. В ответ Европа усиливает давление", — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она отметила, что Европейский союз заранее подготовился к такому шагу: в последние годы активно экономил энергию, диверсифицировал поставки и инвестировал в альтернативные источники. "Сегодня эти усилия приносят результат. Пора перекрыть кран", — заявила президент Еврокомиссии.

Новый пакет санкций предусматривает расширение ограничений против российского "теневого флота": под санкции попадут еще 118 судов, что увеличит их общее количество до более чем 560. Также предлагается полный запрет на сделки для энергетических гигантов "Роснефть" и "Газпромнефть", а активы других российских компаний будут заморожены.

Глава ЕК напомнила, что в рамках 18-го пакета санкций ЕС снизил потолок цен на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель. Для того чтобы усилить контроль, в рамках 19-го пакета санкций планируется ввести ограничения против еще 118 судов "теневого флота". Всего под санкциями ЕС – более 560 танкеров.

Кроме того, ЕС намерен ужесточить меры против иностранных партнеров Москвы. Под ограничения попадут нефтеперерабатывающие заводы, трейдеры и компании в третьих странах, которые помогают России обходить санкции, включая предприятия в Китае. Фон дер Ляйен напомнила, что за последние три года доходы России от продажи нефти в Европу сократились на 90%. "Теперь мы окончательно закрываем эту страницу", — заявила она.

