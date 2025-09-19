Удар по енергетиці РФ: Євросоюз готується перекрити "газовий кран" Росії

Європейська комісія оголосила про введення 19-го пакета антиросійських санкцій, у центрі якого — повна відмова від імпорту російського скрапленого природного газу.

Економіка Росії продовжує залежати від доходів від енергетичних ресурсів, і саме цю залежність Європа має намір використовувати як інструмент тиску. Про це повідомляє глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За словами глави ЄК, рішення пов'язане з черговою ескалацією з боку Москви: масованими ударами по Україні та порушеннями повітряного простору Польщі та Румунії. "Знову і знову Путін іде на загострення. У відповідь Європа посилює тиск", — наголосила фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що Європейський союз заздалегідь підготувався до такого кроку: останніми роками активно заощаджував енергію, диверсифікував постачання та інвестував в альтернативні джерела. "Сьогодні ці зусилля приносять результат. Час перекрити кран", — заявила президентка Єврокомісії.

Новий пакет санкцій передбачає розширення обмежень проти російського "тіньового флоту": під санкції потраплять ще 118 суден, що збільшить їхню загальну кількість до більш ніж 560. Також пропонується повна заборона на угоди для енергетичних гігантів "Роснефть" і "Газпромнефть", а активи інших російських компаній будуть заморожені.

Глава ЄК нагадала, що в рамках 18-го пакета санкцій ЄС знизив стелю цін на російську нафту до 47,6 долара за барель. Для того щоб посилити контроль, у рамках 19-го пакета санкцій планується ввести обмеження проти ще 118 суден "тіньового флоту". Загалом під санкціями ЄС — понад 560 танкерів.

Крім того, ЄС має намір посилити заходи проти іноземних партнерів Москви. Під обмеження потраплять нафтопереробні заводи, трейдери і компанії в третіх країнах, які допомагають Росії обходити санкції, включно з підприємствами в Китаї. Фон дер Ляєн нагадала, що за останні три роки доходи Росії від продажу нафти в Європу скоротилися на 90%. "Тепер ми остаточно закриваємо цю сторінку", — заявила вона.

