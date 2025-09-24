Кидають виклик РФ: США готові повністю замінити російське газопостачання для ЄС

У місті Вашингтон міністр енергетики Кріс Райт заявив про готовність країни повністю замінити російські енергоносії для європейських партнерів. За його словами, Америка має достатні потужності для забезпечення потреб Європи у газі та нафтопродуктах.

Related video

Як повідомляє CNBC, офіційна заява була зроблена під час телеефіру з вашингтонської студії. Міністр енергетики США чітко окреслив позицію адміністрації щодо енергетичної безпеки Європейського союзу.

Потужності американської енергетики

Кріс Райт підкреслив, що США мають всі необхідні ресурси для виконання взятих зобов'язань.

"Америка сьогодні готова замінити весь російський газ, що надходить у Європу, а також усі російські нафтопродукти", — заявив міністр.

Він додав: "Ми маємо потужності. Ми готові задовольнити їхні потреби і наші".

Міністр енергетики США Кріс Райт в ефірі CNBC

Технічні можливості реалізації

США є одним з найбільших виробників зрідженого природного газу (LNG) у світі. Країна має розвинену інфраструктуру для експорту енергоносіїв, включаюти терминали та флот газовозів.

Як повідомляв Фокус, Україна вперше імпортувала скраплений газ зі США у 2024 році.

Фокус також писав, що нещодавно Європейська комісія оголосила про введення 19-го пакета антиросійських санкцій, у центрі якого — повна відмова від імпорту російського скрапленого газу.