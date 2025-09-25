В Украину завезли рекордное количество импортной свинины: как изменятся цены

Импорт свинины в Украину стремительно растет и уже достиг уровней 2022 года. За восемь месяцев 2025 года на внутренний рынок завезли 14,9 тысячи тонн свежей и мороженой свинины — в 7,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Related video

Только в августе было импортировано 4,6 тысячи тонн мяса, что на 48% превышает показатели июля. Наибольшие объемы поставок пришлись на июль и август — 7,7 тысячи тонн. Об этом сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ).

Эксперты прогнозируют, что к концу года импорт свинины составит не менее 25 тысяч тонн. Основные поставщики — Дания, Польша и Нидерланды. Аналитик УКАБ Максим Гопка пояснил, что рост импорта вызван сокращением поголовья свиней зимой до 4,5 млн голов, преимущественно в хозяйствах населения. Это спровоцировало дефицит на внутреннем рынке и рост цен. В сентябре закупочные цены на живой вес беконных пород достигли 98–100 грн за килограмм в зависимости от региона. С начала года стоимость выросла на 34%, а в годовом измерении — на 60%.

При этом в странах ЕС цены на живца снижаются, что делает импорт более выгодным для украинских компаний. Однако специалисты отмечают: снизить зависимость от внешних поставок возможно только за счет наращивания собственного производства.

Руководитель аналитического отдела Ассоциации "Свиноводы Украины" Александра Бондарская в комментарии изданию УНИАН уточнила, что спрос на свинину традиционно возрастает в начале зимы. В конце ноября мясопереработчики начинают подготовку к праздничному сезону, а в декабре к ним присоединяются потребители. Это обычно толкает цены вверх.

В то же время аналитики не ожидают значительного подорожания в ближайшие недели. Сезонное ослабление спроса и наличие альтернативных источников белка — мясо птицы, приусадебный скот, рыба, а также традиционный для этого времени грибной сезон — обычно сдерживают рост цен.

Ранее Фокус писал, что в Украине резко упали цены на белокочанную капусту. Так, всего за неделю стоимость популярного овоща снизилась почти на 20%.

До этого сообщалось, что в стране зафиксировали летнюю дефляцию — впервые после годичного перерыва. В частности, в августе потребительские цены снизились на 0,2%, повторив показатель июля. Благодаря этому годовая инфляция замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле.