В Україну завезли рекордну кількість імпортної свинини: як зміняться ціни

Імпорт свинини в Україну стрімко зростає і вже сягнув рівнів 2022 року. За вісім місяців 2025 року на внутрішній ринок завезли 14,9 тисячі тонн свіжої та мороженої свинини — у 7,8 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Тільки в серпні було імпортовано 4,6 тисячі тонн м'яса, що на 48% перевищує показники липня. Найбільші обсяги поставок припали на липень і серпень — 7,7 тисячі тонн. Про це повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ).

Експерти прогнозують, що до кінця року імпорт свинини становитиме щонайменше 25 тисяч тонн. Основні постачальники — Данія, Польща та Нідерланди. Аналітик УКАБ Максим Гопка пояснив, що зростання імпорту зумовлене скороченням поголів'я свиней взимку до 4,5 млн голів, переважно в господарствах населення. Це спровокувало дефіцит на внутрішньому ринку і зростання цін. У вересні закупівельні ціни на живу вагу беконних порід сягнули 98-100 грн за кілограм залежно від регіону. З початку року вартість зросла на 34%, а в річному вимірі — на 60%.

При цьому в країнах ЄС ціни на живця знижуються, що робить імпорт вигіднішим для українських компаній. Однак фахівці зазначають: знизити залежність від зовнішніх поставок можливо тільки за рахунок нарощування власного виробництва.

Керівник аналітичного відділу Асоціації "Свинарі України" Олександра Бондарська в коментарі виданню УНІАН уточнила, що попит на свинину традиційно зростає на початку зими. Наприкінці листопада м'ясопереробники починають підготовку до святкового сезону, а в грудні до них приєднуються споживачі. Це зазвичай штовхає ціни вгору.

Водночас аналітики не очікують значного подорожчання найближчими тижнями. Сезонне послаблення попиту та наявність альтернативних джерел білка — м'ясо птиці, присадибна худоба, риба, а також традиційний для цього часу грибний сезон — зазвичай стримують зростання цін.

