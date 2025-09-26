В Украине повысят зарплаты некоторым медикам: кого это коснется

Кабинет министров Украины принял решение о повышении заработных плат медицинским работникам, которые трудятся в зонах активных или потенциальных боевых действий.

Дополнительные выплаты будут введены для врачей и медперсонала, работающих в условиях постоянной угрозы обстрелов. В частности, речь идет о Никополе, который регулярно подвергается атакам российских войск. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

Согласно обнародованной информации, новые оклады составят:

врачи — 40 тысяч гривен,

средний медперсонал — 27 тысяч гривен,

младший медперсонал — 18 тысяч гривен.

Для тех специалистов, которые находятся в зонах возможных боевых действий, предусмотрены другие ставки: 28 тысяч гривен для врачей, 18 тысяч — для среднего персонала и 9 тысяч — для младшего.

"Нам важно поддержать врачей, которые продолжают работать в сложнейших условиях и ежедневно спасают жизни людей", — подчеркнула Свириденко.

