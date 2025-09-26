В Україні підвищать зарплати деяким медикам: кого це торкнеться

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про підвищення заробітних плат медичним працівникам, які працюють у зонах активних або потенційних бойових дій.

Додаткові виплати буде запроваджено для лікарів і медперсоналу, які працюють в умовах постійної загрози обстрілів. Зокрема, йдеться про Нікополь, який регулярно зазнає атак російських військ. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко в Telegram.

Згідно з оприлюдненою інформацією, нові оклади становитимуть:

лікарі — 40 тисяч гривень,

середній медперсонал — 27 тисяч гривень,

молодший медперсонал — 18 тисяч гривень.

Для тих фахівців, які перебувають у зонах можливих бойових дій, передбачені інші ставки: 28 тисяч гривень для лікарів, 18 тисяч — для середнього персоналу і 9 тисяч — для молодшого.

"Нам важливо підтримати лікарів, які продовжують працювати в надскладних умовах і щодня рятують життя людей", — наголосила Свириденко.

