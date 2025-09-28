Донаты стали нормой: каждый третий украинец переводит деньги на армию на постоянной основе

Большинство украинцев в этом году оказали финансовую помощь Вооруженным силам Украины.

83% граждан перевели средства на поддержку армии. Об этом стало известно по результатам социологического исследования "Проблемы социальной сплоченности в Украине".

Из них 31% делают это на постоянной основе, 39% — время от времени, а 13% — лишь эпизодически. Лишь 16% участников опроса признались, что ни разу не донатили.

Социологи отмечают, что чаще всего финансово поддерживают ВСУ более молодые и обеспеченные украинцы.

Помимо материальной помощи, значительная часть общества оказывает и нефинансовую поддержку армии. Так, 58% респондентов сообщили, что помогают ВСУ другими способами, при этом 15% делают это систематически.

Также украинцы активно включаются в волонтерскую деятельность: 70% опрошенных хотя бы раз помогали беженцам, переселенцам и людям с инвалидностью. Постоянно этим занимаются 12% участников исследования.

