Донати стали нормою: кожен третій українець переказує гроші на армію на постійній основі

Більшість українців цього року надали фінансову допомогу Збройним силам України.

83% громадян переказали кошти на підтримку армії. Про це стало відомо за результатами соціологічного дослідження "Проблеми соціальної згуртованості в Україні".

З них 31% роблять це на постійній основі, 39% — час від часу, а 13% — лише епізодично. Лише 16% учасників опитування зізналися, що жодного разу не донатили.

Соціологи зазначають, що найчастіше фінансово підтримують ЗСУ більш молоді та забезпечені українці.

Крім матеріальної допомоги, значна частина суспільства надає і нефінансову підтримку армії. Так, 58% респондентів повідомили, що допомагають ЗСУ іншими способами, при цьому 15% роблять це систематично.

Також українці активно долучаються до волонтерської діяльності: 70% опитаних хоча б раз допомагали біженцям, переселенцям і людям з інвалідністю. Постійно цим займаються 12% учасників дослідження.

