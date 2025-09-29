"Отбеливание репутации": сколько украинских компаний избавились от владельцев в РФ

С начала 2025 года 91 украинская компания официально исключила российских владельцев из состава своих собственников. Больше всего таких случаев зафиксировано в сферах оптовой торговли, недвижимости и розничной торговли.

Из числа компаний, изменивших структуру собственности, 38 имеют годовой оборот до 10 млн грн, 10 – от 10 до 100 млн грн, и 4 превысили отметку в 100 млн грн. В большинстве случаев это активные предприятия, продолжающие работу, лишь 3 компании находятся в процессе прекращения деятельности. Об этом сообщает аналитическая платформа Опендатабот.

Эта массовая "очистка" происходит на фоне ограничений, введенных Украиной после полномасштабного вторжения. Формально закон запрещает менять структуру собственности с целью скрыть или легализовать российский капитал, однако бизнесы находят механизмы для обхода этих ограничений. С начала большой войны аналогичные изменения провели более 700 компаний, и лишь 8 случаев были официально признаны незаконными.

Сколько компаний в Украине избавились от владельцев из РФ

География изменений показывает концентрацию в столице: 30 компаний зарегистрированы в Киеве, далее следуют Одесская область (9), Харьковская, Львовская и Винницкая области (по 7). По сферам деятельности чаще всего "российский след" обнаруживался в оптовой торговле (15 компаний), операциях с недвижимостью (13), розничной торговле (8), рыбном хозяйстве (6), IT и консалтинге (по 5).

Чем занимаются компании, которые избавились от владельцев из РФ

Эксперты отмечают, что формальное исключение российских владельцев из реестров не всегда означает фактический выход из бизнеса. Контроль нередко остается "за кулисами" через доверенных лиц или партнерские соглашения. Тем не менее, компании используют эти изменения для укрепления своей репутации, участия в государственных тендерах и поддержания отношений с международными партнерами, которые критически относятся к российскому капиталу.

