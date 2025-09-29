"Відбілювання репутації": скільки українських компаній позбулися власників у РФ

З початку 2025 року 91 українська компанія офіційно виключила російських власників зі складу своїх власників. Найбільше таких випадків зафіксовано у сферах оптової торгівлі, нерухомості та роздрібної торгівлі.

З числа компаній, що змінили структуру власності, 38 мають річний оборот до 10 млн грн, 10 — від 10 до 100 млн грн, і 4 перевищили позначку в 100 млн грн. У більшості випадків це активні підприємства, які продовжують роботу, лише 3 компанії перебувають у процесі припинення діяльності. Про це повідомляє аналітична платформа Опендатабот.

Це масове "очищення" відбувається на тлі обмежень, запроваджених Україною після повномасштабного вторгнення. Формально закон забороняє змінювати структуру власності з метою приховати або легалізувати російський капітал, однак бізнеси знаходять механізми для обходу цих обмежень. Від початку великої війни аналогічні зміни провели понад 700 компаній, і лише 8 випадків були офіційно визнані незаконними.

Скільки компаній в Україні позбулися власників із РФ

Географія змін показує концентрацію в столиці: 30 компаній зареєстровані в Києві, далі йдуть Одеська область (9), Харківська, Львівська та Вінницька області (по 7). За сферами діяльності найчастіше "російський слід" виявляли в оптовій торгівлі (15 компаній), операціях з нерухомістю (13), роздрібній торгівлі (8), рибному господарстві (6), IT і консалтингу (по 5).

Чим займаються компанії, які позбулися власників із РФ

Експерти зазначають, що формальне виключення російських власників із реєстрів не завжди означає фактичний вихід із бізнесу. Контроль нерідко залишається "за лаштунками" через довірених осіб або партнерські угоди. Проте компанії використовують ці зміни для зміцнення своєї репутації, участі в державних тендерах і підтримання відносин з міжнародними партнерами, які критично ставляться до російського капіталу.

