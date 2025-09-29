Почти $4000 за унцию: цена золота побила исторический рекорд благодаря войнам

Цена золота обновила исторический рекорд, спотовые фьючерсы подобрались к отметке $3853 за тройскую унцию.

Инвесторы массово стали скупать этот относительно безопасный актив на фоне ожиданий снижения процентной ставки в США, возможного шатдауна (приостановки работы правительства, — ред.) и эскалации геополитической напряженности. Об этом сообщило агентство Reuters.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в ​​декабре выросли на 1,1% до $3853. Одним из движущих факторов роста цены золота стал спрос на активы из-за возможного прекращения работы правительства США", считает Дэвид Мегер, директор по торговле металлами в High Ridge Futures.

Приостановка работы правительственных учреждений в Штатах может произойти на текущей неделе. Срок действия закона об их финансировании заканчивается завтра, 30 сентября.

Ценный металл, как правило, показывает хорошие результаты в условиях низких процентных ставок и в периоды геополитической неопределенности. Финансисты подсчитали подорожание золота на 45% с начала 2025 года.

Котировки декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex во время торгов увеличились на 1% — до $3847 за унцию, пишет "Интерфакс".

Аналитик UBS Джованни Стауново полагает, что у желтого металла есть потенциал роста до $3900 за унцию. В Deutsche Bank Research тоже уверены в увеличении цены золота, особенно при мягкой денежная политика ФРС США. Рост цены, однако, может замедлиться, если американский центробанк возьмет жесткий курс или снизится инфляция.

Падение доверия к доллару заставило многих инвесторов вложиться в золото, так как металл исторически считается средством защиты от инфляции. В последние годы центральные банки стран с развивающейся экономикой скупали золото и подстегнули спрос на него.

