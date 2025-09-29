Майже $4000 за унцію: ціна золота побила історичний рекорд завдяки війнам

Ціна золота оновила історичний рекорд, спотові ф'ючерси підібралися до позначки $3853 за тройську унцію.

Інвестори масово почали скуповувати цей відносно безпечний актив на тлі очікувань зниження відсоткової ставки в США, можливого шатдауну (зупинення роботи уряду, — ред.) та ескалації геополітичної напруженості. Про це повідомило агентство Reuters.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні зросли на 1,1% до $3853. Одним із рушійних чинників зростання ціни золота став попит на активи через можливе припинення роботи уряду США", — вважає Девід Мегер, директор з торгівлі металами в High Ridge Futures.

Призупинення роботи урядових установ у Штатах може відбутися цього тижня. Термін дії закону про їхнє фінансування закінчується завтра, 30 вересня.

Цінний метал, як правило, показує хороші результати в умовах низьких процентних ставок і в періоди геополітичної невизначеності. Фінансисти підрахували подорожчання золота на 45% з початку 2025 року.

Котирування грудневих ф'ючерсів на золото на біржі Comex під час торгів збільшилися на 1% — до $3847 за унцію, пише "Интерфакс".

Аналітик UBS Джованні Стауново вважає, що у жовтого металу є потенціал зростання до $3900 за унцію. У Deutsche Bank Research теж упевнені в збільшенні ціни золота, особливо за м'якої грошової політики ФРС США. Зростання ціни, однак, може сповільнитися, якщо американський центробанк візьме жорсткий курс або знизиться інфляція.

Падіння довіри до долара змусило багатьох інвесторів вкластися в золото, оскільки метал історично вважається засобом захисту від інфляції. Останніми роками центральні банки країн з економікою, що розвивається, скуповували золото і підстьобнули попит на нього.

