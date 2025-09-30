Нефть из России под видом индийской: в Украине подорожает топливо из-за ограничений импорта

В середине сентября на украинском топливном рынке появились тревожные прогнозы: эксперты заговорили о возможном подорожании бензина и дизеля уже в октябре.

Если сейчас литр бензина А-95 стоит в среднем 58,72 гривны, а дизельное топливо — 55,87 гривны, то по пессимистичным сценариям цена может подняться до 62–65 гривен, а местами даже до 70 гривен. Дизель, по оценкам специалистов, может подорожать до 65–70 гривен за литр. Об этом говорится в материале издания hromadske.

Отправной точкой стала дата 15 сентября. Так, Служба безопасности Украины обратилась в Энергетическую таможню с предупреждением об ограничении импорта индийских нефтепродуктов. Причина — подозрения, что значительная часть топлива произведена из российской нефти. Для контроля все партии из Индии должны пройти лабораторный анализ. Однако эксперты сомневаются в реальной возможности проверки происхождения уже переработанного продукта.

"Мне непонятно, каким образом, кроме как по документам, можно установить, что топливо произведено из российской нефти. Нет возможностей в портах проводить такой анализ", — поясняет Геннадий Рябцев, эксперт по энергетике и профессор Киево-Могилянской школы управления.

При этом документы легко подделать, например, оформив юрлицо в другой стране и скрыв истинное происхождение сырья.

Возможные санкции обсуждаются и в отношении румынского порта Констанца, через который в Украину поступает до четверти нефтепродуктов. Согласно данным "Консалтинговой группы А-95", более 75% топлива, проходящего через Констанцу, имеет турецкое (34%) и индийское (43%) происхождение. При этом импорт индийского топлива в Украину за восемь месяцев 2025 года вырос с 73 тысяч тонн до 453 тысяч, пик пришелся на июль–август.

"С октября санкции будут касаться не только индийских производителей, но и Констанцы", — подтверждает глава "Консалтинговой компании А-95" Сергей Куюн. По его словам, румынская сторона уже ведет консультации с трейдерами, чтобы отказаться от "токсичных поставок" и сохранить Украину в качестве ключевого клиента.

Особое внимание приковано к крупнейшему индийскому НПЗ Reliance, перерабатывающему около 60 миллионов тонн нефти в год — это в несколько раз больше, чем у среднестатистического европейского завода. Масштаб и использование дешевой российской нефти делают индийских поставщиков особенно конкурентоспособными.

Тем не менее ситуация на рынке сейчас стабильнее, чем в 2022 году. До полномасштабного вторжения Украина зависела от поставок из России и Беларуси на 70% по бензину и на 40% по дизелю. Блокада этих маршрутов в марте–июне 2022 года вызвала кризис, который удалось преодолеть лишь через четыре месяца. Сегодня источников поставок гораздо больше, и трейдеры быстро перенастраиваются на новые маршруты — в частности, из Греции и США.

Дополнительное давление на цены окажут акцизы. С 1 января, в рамках евроинтеграционных обязательств Украины, ставки акцизов вырастут: на бензин — с 271,7 до 300 евро за тысячу литров, на дизель — с 215,7 до 253,8 евро. По расчетам Сергея Куюна, это добавит к цене бензина около 1,5 гривны за литр, к дизелю — 2 гривны. Но конечная цена все равно будет зависеть от ценовой политики АЗС.

Национальный банк Украины прогнозирует более умеренный рост: в 2026 году цены на топливо увеличатся на 8%, в 2027-м — на 6,9%. Но уже ближайшие месяцы покажут, окажется ли октябрь переломным: все будет зависеть от решений СБУ и таможни, реакции трейдеров и — немаловажно — коммерческих интересов самих сетей автозаправок.

