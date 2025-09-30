Нафта з Росії під виглядом індійської: в Україні подорожчає паливо через обмеження імпорту

У середині вересня на українському паливному ринку з'явилися тривожні прогнози: експерти заговорили про можливе подорожчання бензину і дизеля вже в жовтні.

Якщо зараз літр бензину А-95 коштує в середньому 58,72 гривні, а дизельне пальне — 55,87 гривні, то за песимістичними сценаріями ціна може піднятися до 62–65 гривень, а місцями навіть до 70 гривень. Дизель, за оцінками фахівців, може подорожчати до 65–70 гривень за літр. Про це йдеться в матеріалі видання hromadske.

Відправною точкою стала дата 15 вересня. Так, Служба безпеки України звернулася до Енергетичної митниці з попередженням про обмеження імпорту індійських нафтопродуктів. Причина — підозри, що значна частина палива вироблена з російської нафти. Для контролю всі партії з Індії мають пройти лабораторний аналіз. Однак експерти сумніваються в реальній можливості перевірки походження вже переробленого продукту.

"Мені незрозуміло, яким чином, окрім як за документами, можна встановити, що паливо вироблено з російської нафти. Немає можливостей у портах проводити такий аналіз", — пояснює Геннадій Рябцев, експерт з енергетики та професор Києво-Могилянської школи управління.

Водночас документи легко підробити, наприклад, оформивши юрособу в іншій країні і приховавши справжнє походження сировини.

Можливі санкції обговорюються і щодо румунського порту Констанца, через який в Україну надходить до чверті нафтопродуктів. Згідно з даними "Консалтингової групи А-95", понад 75% палива, що проходить через Констанцу, має турецьке (34%) та індійське (43%) походження. Водночас імпорт індійського палива в Україну за вісім місяців 2025 року зріс із 73 тисяч тонн до 453 тисяч, пік припав на липень–серпень.

"З жовтня санкції стосуватимуться не тільки індійських виробників, а й Констанци", — підтверджує голова "Консалтингової компанії А-95" Сергій Куюн. За його словами, румунська сторона вже веде консультації з трейдерами, щоб відмовитися від "токсичних постачань" і зберегти Україну як ключового клієнта.

Особлива увага прикута до найбільшого індійського НПЗ Reliance, що переробляє майже 60 мільйонів тонн нафти на рік — це в кілька разів більше, ніж у середньостатистичного європейського заводу. Масштаб і використання дешевої російської нафти роблять індійських постачальників особливо конкурентоспроможними.

Проте ситуація на ринку зараз стабільніша, ніж у 2022 році. До повномасштабного вторгнення Україна залежала від постачань із Росії та Білорусі на 70% щодо бензину і на 40% щодо дизеля. Блокада цих маршрутів у березні–червні 2022 року спричинила кризу, яку вдалося подолати лише через чотири місяці. Сьогодні джерел постачань набагато більше, і трейдери швидко переналаштовуються на нові маршрути — зокрема, з Греції та США.

Додатковий тиск на ціни чинитимуть акцизи. З 1 січня, у межах євроінтеграційних зобов'язань України, ставки акцизів зростуть: на бензин — з 271,7 до 300 євро за тисячу літрів, на дизель — з 215,7 до 253,8 євро. За розрахунками Сергія Куюна, це додасть до ціни бензину приблизно 1,5 гривні за літр, до дизеля — 2 гривні. Але кінцева ціна все одно залежатиме від цінової політики АЗС.

Національний банк України прогнозує більш помірне зростання: у 2026 році ціни на паливо збільшаться на 8%, у 2027-му — на 6,9%. Але вже найближчі місяці покажуть, чи виявиться жовтень переломним: усе залежатиме від рішень СБУ і митниці, реакції трейдерів і — важливо — комерційних інтересів самих мереж автозаправок.

